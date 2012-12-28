Липецкая вечЁрка: утопленников все больше, сбитый лось и скандал в Технопарке

Сегодня, 23 июля, снова утонули два человека, на трассе «Липецк — Елец» автомобиль сбил лося, и в Технопарке «Липецк» разгорелся скандал.