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25 минут назад

Липецкая вечЁрка: утопленников все больше, сбитый лось и скандал в Технопарке

Сегодня, 23 июля, снова утонули два человека, на трассе «Липецк — Елец» автомобиль сбил лося, и в Технопарке «Липецк» разгорелся скандал.

Печальная статистика снова пополнилась. Сегодня спасатели подняли из воды тела двух утонувших накануне мужчин. Один не рассчитал свои силы в реке Становая Ряса, другой — в реке Воронеж.

Таким образом с начала купального сезона в Липецкой области утонули 28 человек.

«Да что же за страсть происходит? Люди, прекратите купаться в этих водоемах уже! Хватит погибать! Ради чего вы лезете туда? Наберите воды дома и облейтесь ею. В селах подавно, своя бочка с водой стоит у каждого. 3 человека погибли глупой и страшной смертью за день! Не болели, не лежали, а погибли». — написала Нервная мать.

«Вы думаете люди виноваты в этом? И да, бочка ванна, и все в этом роде не сравнятся с нормальным водоемом. Поймите, люди не специально умирают, возможно, судороги забрали, может, переохладились, все может быть. Просто смиритесь с тем, что люди не перестанут купаться в водоемах, прочитав ваш отзыв, на самом деле он слегка глуп, извините если обидела», — ответил ей абсолют.

Сегодня на трассу «Липецк — Елец», в районе села Рогожино, выскочил лось и угодил под колеса «Тойоты». Животное погибло.



Новость про гибель лося на дороге стала сегодня самой читаемой на GOROD48.

«Нашел мужик себе проблем! Надо скоростной режим соблюдать, ведь там знаки стоят с изображением сохатого!» — заметил Позитив.

«Повезло, что копытами в салон не влетел», — добавил геолог.

«Жалко не лося, а детей, которые сидели на обочине. И водитель соблюдал скоростной режим, иначе от такой туши крышу снесло. А на Тойоте лобовое разбито. Сегодня мимо проезжал и видел. Мы же знаем, где они выбегают, так почему заграждения не поставить в виде забора. А не знаки тыкать повсюду», — предложил Гость.

«В Воронежской области стоят сетки около леса. И деревья достаточно далеко от дороги. На трассе Липецк — Елец едешь как по тропинке среди кустов! Жалко водителя и автомобиль!» — поделился впечатлениями Водитель.

Технопарк «Липецк» сегодня посетили депутаты Липецкого городского Совета. «Липецкое сколково» появилось в 2016 году, ожидалось, что через 34 месяца Технопарк станет окупаться. На дворе уже 2024 год, ни о какой окупаемости речь не идет. Часть своих прямых обязанностей руководство парка передало на аутсорсинг и попросило еще 30 миллионов рублей на развитие.

Депутаты решили, что Технопарк должна проверить Счетная палата Липецка.

«Капитализм и бюрократия во всей своей красе! Бардак одним словом», — к такому выводу пришел Темный.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, должна быть комфортная погода. Температура будет колебаться от +24 до +26 градусов.
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