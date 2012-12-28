В Липецкой области мать задолжала по алиментам на содержание сына больше двух миллионов рублей

10 лет мальчик живет с отцом.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал о ещё одной матери — злостной неплательщице алиментов.«10 лет мальчик живет с отцом! 10 лет мать не платит алименты. Долг больше двух миллионов рублей! Ограничение на выезд из страны, привлечение к административной ответственности, обязательные работы, арест имущества не могут заставить мать добровольно начать погашать задолженность перед своим сыном! Убежден, что уголовное дело — это серьезная крайняя мера, но в данной ситуации она единственно правильная. Надеюсь, что это станет уроком для тех родителей, которые могут подумать, что алименты можно не платить и игнорировать обязанности перед детьми. Пусть справедливость восторжествует и ребенок получит ту материальную поддержку, которая ему положена по закону», — отметил Юрий Таран.Напомним, злостная неуплата наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.