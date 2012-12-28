Липецкая компания оштрафована более чем на 550 тысяч рублей за взятку

373 тысячи рублей были переданы за непринятие мер по предотвращению безучетного потребления предприятием электроэнергии и вмешательство в работу приборов ее учета с целью занижения показаний.

В Липецкой области юрлицо — ООО «Алиса» оштрафовано на сумму более 550 тысяч рублей по части первой статьи 19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).«Установлено, что директор ООО «Алиса» в период с августа 2020 года по март 2023 года от имени и в интересах возглавляемого им юридического лица передал должностному лицу «Липецкэнерго» незаконное денежное вознаграждение в сумме 373 тысячи рублей за непринятие мер по предотвращению безучетного потребления предприятием электрической энергии и вмешательство в работу приборов ее учета с целью занижения показаний», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.В отношении взяткополучателя суд рассматривает уголовное дело.