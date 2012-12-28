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Происшествия
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57 минут назад
Липецкая компания оштрафована более чем на 550 тысяч рублей за взятку
373 тысячи рублей были переданы за непринятие мер по предотвращению безучетного потребления предприятием электроэнергии и вмешательство в работу приборов ее учета с целью занижения показаний.
«Установлено, что директор ООО «Алиса» в период с августа 2020 года по март 2023 года от имени и в интересах возглавляемого им юридического лица передал должностному лицу «Липецкэнерго» незаконное денежное вознаграждение в сумме 373 тысячи рублей за непринятие мер по предотвращению безучетного потребления предприятием электрической энергии и вмешательство в работу приборов ее учета с целью занижения показаний», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В отношении взяткополучателя суд рассматривает уголовное дело.
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