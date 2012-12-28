Житель села Каликино утонул в реке Воронеж

За один только день в Липецкой области утонули три человека

- 22 июля в 18.35 в ОДС ЦУС по системе «112» поступила информация о том, что житель села Каликино Добровского района ушел купаться на реку Воронеж и не вернулся. Его личные вещи и скутер находятся на берегу. Самостоятельный осмотр береговой линии родственниками результатов не дал. В 11.00 спасатели начали поиски утонувшего, в 11.20 тело утонувшего поднято со дна реки и доставлено на берег, ­- сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.С начала купального сезона в Липецкой области утонули 28 человек.22 июля в реках региона утонули 3 человека.