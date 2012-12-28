В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
Происшествия
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16 минут назад
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Житель села Каликино утонул в реке Воронеж
За один только день в Липецкой области утонули три человека
С начала купального сезона в Липецкой области утонули 28 человек.
22 июля в реках региона утонули 3 человека.
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