Врезались в столб и обнаружили труп

В причинах смерти мужчины теперь разбираются следователи.

Сегодня рано утром в Правобережном районе Липецка трое молодых людей на автомобиле «Фольксваген» врезались в столб и уехали. Однако это заметили прохожие и сообщили в полицию, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Полицейские обнаружили иномарку на улице 40 лет Октября. В ней находилось три человека: двое молодых мужчин и девушка. Один из пассажиров, 26-летний мужчина, был мертв.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следственного комитета, по факту смерти 26-летнего мужчины Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка. После установления причин и обстоятельств смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.20-летнего водителя иномарки отвезли в больницу, девушку — в полицию.Возможно, молодой человек умер вследствие передозировки наркотиков, водитель также госпитализирован не с травмой, а с подозрением на интоксикацию сильнодействующих веществ.