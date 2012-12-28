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Происшествия
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18 минут назад
Врезались в столб и обнаружили труп
В причинах смерти мужчины теперь разбираются следователи.
Полицейские обнаружили иномарку на улице 40 лет Октября. В ней находилось три человека: двое молодых мужчин и девушка. Один из пассажиров, 26-летний мужчина, был мертв.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следственного комитета, по факту смерти 26-летнего мужчины Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка. После установления причин и обстоятельств смерти, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
20-летнего водителя иномарки отвезли в больницу, девушку — в полицию.
Возможно, молодой человек умер вследствие передозировки наркотиков, водитель также госпитализирован не с травмой, а с подозрением на интоксикацию сильнодействующих веществ.
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