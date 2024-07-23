Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В реке Дон утонула 38-летняя женщина
Происшествия
На трассе «Липецк – Елец» автомобиль сбил лося
Происшествия
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Здоровье
Чаплыгинец поехал на мотоблоке искупаться в Становой Рясе и домой не вернулся
Происшествия
Житель села Каликино утонул в реке Воронеж
Происшествия
Фото с губернатором — «на счастье»
Общество
Почему не пришли квитанции за вывоз мусора?
Общество
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Общество
В Липецке 70-летний водитель на «Хонде» сбил пешехода
Происшествия
Автомобиль «Дэу Нексия» врезался в берёзу
Происшествия
Читать все
Мотоциклист врезался в фонарный столб после столкновения с «Мицубиси»
Происшествия
Липецкий технопарк превратили в свадебное агентство! Как тебе такое, Илон Маск?
Общество
В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей
Общество
По улице Октябрьской течёт коммунальный ручей
Общество
«Третий пошел!» — Юрий Логинов сдал документы в облизбирком
Общество
В Липецкой области мать задолжала по алиментам на содержание сына больше 2 миллионов рублей
Общество
Врезались в столб и обнаружили труп
Происшествия
В Липецкой области зарегистрировано 15 случаев бешенства животных
Общество
НЛМК представил липчанам уникальную коллекцию картин
НЛМК Live
У пострадавшего при пожаре в гараже липчанина — ожоги 31% тела
Происшествия
Читать все
Происшествия
1621
сегодня, 16:24
23

Мотоциклист врезался в фонарный столб после столкновения с «Мицубиси»

Личность его до сих пор не установлена.

В Липецке около трех часов дня на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных натуралистов» произошло столкновение мотоцикла под управлением человека, возраст и личность которого пока не установлены, и автомобиля «Мицубиси» с 24-летней женщиной-водителем. 

По словам очевидцев, мотоциклист двигался в междурядье, после чего столкнулся с кроссовером и отлетел через бордюр в световую опору. Травмы получил тяжелые. В ГАИ уточнили, что личность его еще не установлена.

«С травмами его доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», - сказано в официальном сообщении автоинспекции.

WhatsApp Image 2024-07-23 at 14.49.37.jpeg+2024-07-23-16.18.02.jpg

cwcuLhskQgA.jpg+2024-07-23-15.42.31.jpg

oPcm6zUHicg.jpg+2024-07-23-15.42.31.jpg

0ec_EVKnNZc.jpg

StVV1_E3Jss.jpg



ДТП
мотоцикл
1
6
1
1
2

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ссёлки
6 минут назад
У нас таких ездоков полно,возле школы гоняют.Родителям всё равно,у них дети наверное застрахованы.
Ответить
Ну
32 минуты назад
Так и по фото видно, что там малолетний пацан
Ответить
fed
33 минуты назад
Кстати, 11 летний пацан на спортинвентаре что врезался в мужика на моте у Ильино, помер бедолага в больнице. Родители, именно вы повинны в смертях своих детей балуя их и потакая всем хотелкам.
Ответить
Ну
33 минуты назад
Так и по фото видно, что там малолетний пацан
Ответить
Это
34 минуты назад
Не мотоцикл, а питбайк. Такому спортинвентарю на дороге нет места. Родители, вы чем думаете, когда идёте на поводу у отпрысков?
Ответить
fed
35 минут назад
Именно на этом спортинвентаре подростки сводят с ума людей, рыча день и ночь на улицах.
Ответить
-
39 минут назад
А что такое "междурядье" ? Может быть, не соблюдал интервал с дистанцией?
Ответить
Это
31 минуту назад
Когда один ступил и за ним пробка километровая, а я на мото еду между машинами и мне хорошо, а у вас пукан от злости рвёт
Ответить
fed
42 минуты назад
Это не мотоцикл а спортинвентарь. Без фар, без поворотников, без зеркал. Этот спортинвентарь не имеет права появляться на дороге вообще. На спортинвентаре для активного отдыха разрешается передвигаться только на специальных трассах. Прав у него нет. Это скорее всего подросток. Горе для мамки которая сама купила ему либо гроб, либо инвалидную коляску. Мамки, думайте своей макитрой.
Ответить
Интересно
48 минут назад
Как авто в шахматы играет из полосы в полосу - это можно и законом этики да? За собой в первую очередь смотрите, как вы на 4х колёсах тупите
Ответить
Гость из Краснодара
54 минуты назад
Сегодня в Турции погибла блогер мотоТаня.
Ответить
Nextstage
19 минут назад
Да,очень очень жаль..
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru