Мотоциклист врезался в фонарный столб после столкновения с «Мицубиси»

Личность его до сих пор не установлена.

В Липецке около трех часов дня на проспекте Победы в районе остановки «Улица Юных натуралистов» произошло столкновение мотоцикла под управлением человека, возраст и личность которого пока не установлены, и автомобиля «Мицубиси» с 24-летней женщиной-водителем.По словам очевидцев, мотоциклист двигался в междурядье, после чего столкнулся с кроссовером и отлетел через бордюр в световую опору. Травмы получил тяжелые. В ГАИ уточнили, что личность его еще не установлена.«С травмами его доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», - сказано в официальном сообщении автоинспекции.