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Происшествия
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сегодня, 16:24
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Мотоциклист врезался в фонарный столб после столкновения с «Мицубиси»
Личность его до сих пор не установлена.
По словам очевидцев, мотоциклист двигался в междурядье, после чего столкнулся с кроссовером и отлетел через бордюр в световую опору. Травмы получил тяжелые. В ГАИ уточнили, что личность его еще не установлена.
«С травмами его доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», - сказано в официальном сообщении автоинспекции.
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