37 минут назад
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла
Металлический ангар площадью 560 квадратных метров сгорел полностью, было уничтожено оборудование по отжиму масла на площади 40 квадратных метров.
Металлический ангар площадью 560 квадратных метров сгорел полностью, также произошло частичное обрушение кровли.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, было уничтожено оборудование по отжиму масла на площади 40 квадратных метров.
На тушение выезжали несколько пожарных отделений, две поливомоечные машины.