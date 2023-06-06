Происшествия

37 минут назад

В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла

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#пожар
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла

Металлический ангар площадью 560 квадратных метров сгорел полностью, было уничтожено оборудование по отжиму масла на площади 40 квадратных метров.

Утром 5 июня в посёлке Новая Жизнь горел металлический ангар по производству подсолнечного масла, расположенный на улице Речной.

Металлический ангар площадью 560 квадратных метров сгорел полностью, также произошло частичное обрушение кровли.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, было уничтожено оборудование по отжиму масла на площади 40 квадратных метров.

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На тушение выезжали несколько пожарных отделений, две поливомоечные машины.
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#пожар

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