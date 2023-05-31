Общество

сегодня, 20:20

В Липецке сняли с дерева котёнка, забравшегося на высоту пятого этажа

3 299
#животные
2

Спасённый котёнок сразу обрёл хозяина.

Вечером 30 мая в службу 112 поступило сообщение о том, что напротив дома №25 на Проспекте Победы на дереве на высоте пятого этажа оказался котёнок. Заявка была передана зоозащитникам из «Счастливого берега».

Вскоре бригада спасателей прибыла на место. Поскольку на часах было около 22:00, то найти в это время автовышку оказалось проблематично. В результате было решено забираться на дерево без помощи техники.

Спасатель благополучно добрался до котёнка и снял его с дерева.

У котёнка сразу появился хозяин — его забрал живущий рядом мужчина по имени Дмитрий.
3 299
#животные
2

Комментарии (3)

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52 минуты назад
Спасибо, что спасли котёночка. Пусть Дмитрий будет счастлив вместе с пушистиком.
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Лиза

сегодня, 20:40
Огромное спасибо сотрудникам "Счастливого берега" и новому хозяину Дмитрию за спасение котейки.
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Липецк

сегодня, 20:38
Доброта спасёт мир
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