В Липецке сняли с дерева котёнка, забравшегося на высоту пятого этажа

Спасённый котёнок сразу обрёл хозяина.

Вечером 30 мая в службу 112 поступило сообщение о том, что напротив дома №25 на Проспекте Победы на дереве на высоте пятого этажа оказался котёнок. Заявка была передана зоозащитникам из «Счастливого берега».



Вскоре бригада спасателей прибыла на место. Поскольку на часах было около 22:00, то найти в это время автовышку оказалось проблематично. В результате было решено забираться на дерево без помощи техники.



Спасатель благополучно добрался до котёнка и снял его с дерева.



У котёнка сразу появился хозяин — его забрал живущий рядом мужчина по имени Дмитрий.