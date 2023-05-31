Общество
сегодня, 20:20
В Липецке сняли с дерева котёнка, забравшегося на высоту пятого этажа
Спасённый котёнок сразу обрёл хозяина.
Вечером 30 мая в службу 112 поступило сообщение о том, что напротив дома №25 на Проспекте Победы на дереве на высоте пятого этажа оказался котёнок. Заявка была передана зоозащитникам из «Счастливого берега».
Вскоре бригада спасателей прибыла на место. Поскольку на часах было около 22:00, то найти в это время автовышку оказалось проблематично. В результате было решено забираться на дерево без помощи техники.
Спасатель благополучно добрался до котёнка и снял его с дерева.
У котёнка сразу появился хозяин — его забрал живущий рядом мужчина по имени Дмитрий.
Вскоре бригада спасателей прибыла на место. Поскольку на часах было около 22:00, то найти в это время автовышку оказалось проблематично. В результате было решено забираться на дерево без помощи техники.
Спасатель благополучно добрался до котёнка и снял его с дерева.
У котёнка сразу появился хозяин — его забрал живущий рядом мужчина по имени Дмитрий.
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Лиза
Липецк