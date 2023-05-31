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сегодня, 14:33

«Пробили дырку, вода прибывает неделю»

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#ЖКХ
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Во время аварии возле гаражей на улице Клары Цеткин сбили столб. Когда на его месте монтировали новый оказалась повреждена труба с холодной водой. 

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В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на подтопления в гаражном кооперативе «Энергетик 2».

«Пришлось обратиться к вам, так как водоканал и 112 бездействуют. Председатель гаражного кооператива также не реагирует. Суть проблемы: 21 мая у нашего гаража произошло ДТП, сбили столб электроосвещения, через несколько дней столб поставили новый и, как мы предполагаем, задели трубу с холодной водой. В итоге из ямы, где раньше стоял столб, бьет вода, затоплены подвалы нескольких гаражей по улице Клары Цеткин. Наш гараж №266. Вода в нашем подвале прибывает. Оставляли неоднократно заявки в 112, звонили в водоканал. Результата пока нет. Фото и видео прилагаем», — сообщили читатели.

По словам владельцев гаражей, больше чем неделю затапливало подвалы гаражей в одном ряду под номерами от 260 до 267.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», завтра эту утечку будут устранять. В связи с этим на 1 июня запланировано ограничение холодного водоснабжения по адресам: ул. К. Цеткин, вл.1, 1А, 1А ст.1, 1А ст.7, вл.5, вл.7, вл.8А ст.1, вл.8Б, 9, 10, 12, вл.14А, ст.10Б, ст.14, вл.17, вл.33, вл.33 ст.1, 1 ст.3. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Клары Цеткин, 8/1.

В «РВК-Липецк» добавили, что речь идёт о порыве на трубе диаметром 50 миллиметров, но о том, была ли она повреждена при установке электрической опоры, как предполагают владельцы гаражей, «РВК-Липецк» ничего не известно: они будут проводить работы по заявке жителей.
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#ЖКХ
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Йцукен

13 минут назад
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Алес

49 минут назад
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