Происшествия

сегодня, 10:59

В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков погиб 52-летний водитель

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#авария #ДТП
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В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков погиб 52-летний водитель

По предварительным данным, виновник аварии был пьян.

Рано утром на трассе Липецк-Данков лоб в лоб столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Дэу Нексия». 52-летний водитель «Дэу» погиб на месте.

Авария произошла на спуске между поворотом к селу Фёдоровка и Новой Деревней.

- 44-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, - рассказали GOROD48 обстоятельства столкновения в пресс-службе областного управления МВД.

По предварительным данным, медосвидетельствование выявило в крови водителя «Шкоды Рапид» следы алкоголя. В аварии он получил ушибы и ссадины.
8 890
#авария #ДТП
2

Комментарии (8)

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13 минут назад
Шкоды.
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Если так

16 минут назад
То пожизненное алкану.Сколько можно церемониться с пьяными за рулем?На месте погибшего мог быть каждый.Ведь скольких за год калечат и убивают пьяные.
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Европейские стандарты

18 минут назад
автомобильной безопасности работают-спасают жизнь!
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старый

24 минуты назад
Попов Ю., Не слушай блогеров и рекламщиков.
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Попов Ю.

33 минуты назад
Зеленый змей., ты не прав. четкая закономерность. купил дэу считай одной ногой в могиле, водитель рапида отделался испугом. костины купили ваз-07 тоже думали машина, а как оказалось гроб на колёсах. покупая автомобиль в первую нужно думать о безопасности.
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Липчанка

34 минуты назад
Как так то?Где справедливость?Убийца жив здоров.
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Нексия

39 минут назад
сделана из картона.
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Зеленый змей.

44 минуты назад
Вот как бывает.некто не знает свой канец!
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