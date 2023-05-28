Происшествия
сегодня, 10:59
В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков погиб 52-летний водитель
По предварительным данным, виновник аварии был пьян.
Рано утром на трассе Липецк-Данков лоб в лоб столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Дэу Нексия». 52-летний водитель «Дэу» погиб на месте.
Авария произошла на спуске между поворотом к селу Фёдоровка и Новой Деревней.
- 44-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, - рассказали GOROD48 обстоятельства столкновения в пресс-службе областного управления МВД.
По предварительным данным, медосвидетельствование выявило в крови водителя «Шкоды Рапид» следы алкоголя. В аварии он получил ушибы и ссадины.
Авария произошла на спуске между поворотом к селу Фёдоровка и Новой Деревней.
- 44-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, - рассказали GOROD48 обстоятельства столкновения в пресс-службе областного управления МВД.
По предварительным данным, медосвидетельствование выявило в крови водителя «Шкоды Рапид» следы алкоголя. В аварии он получил ушибы и ссадины.
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Липчанка
Нексия
Зеленый змей.