В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков погиб 52-летний водитель

По предварительным данным, виновник аварии был пьян.

Рано утром на трассе Липецк-Данков лоб в лоб столкнулись автомобили «Шкода Рапид» и «Дэу Нексия». 52-летний водитель «Дэу» погиб на месте.



Авария произошла на спуске между поворотом к селу Фёдоровка и Новой Деревней.



- 44-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, - рассказали GOROD48 обстоятельства столкновения в пресс-службе областного управления МВД.



По предварительным данным, медосвидетельствование выявило в крови водителя «Шкоды Рапид» следы алкоголя. В аварии он получил ушибы и ссадины.