В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету

Подозреваемый найден, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

В Задонске 22 мая в полицию обратился 20-летний мужчина, который сообщил, что вечером 20 мая он с другом прогуливался по парку и на него напал неизвестный мужчина, который похитил сотовый телефон за 21 999 рублей и электронную сигарету за 2 500 рублей. Испугавшись насилия, мужчина также сказал грабителю пароль, чтобы разблокировать телефон.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — это неработающий 40-летний местный житель.Телефон и электронная сигареты изъяты.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчине теперь грозит до семи лет лишения свободы.