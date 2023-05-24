Происшествия

18 минут назад

В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету

2 317
#грабёж
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В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету

Подозреваемый найден, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

В Задонске 22 мая в полицию обратился 20-летний мужчина, который сообщил, что вечером 20 мая он с другом прогуливался по парку и на него напал неизвестный мужчина, который похитил сотовый телефон за 21 999 рублей и электронную сигарету за 2 500 рублей. Испугавшись насилия, мужчина также сказал грабителю пароль, чтобы разблокировать телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого — это неработающий 40-летний местный житель.Телефон и электронная сигареты изъяты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчине теперь грозит до семи лет лишения свободы.
2 317
#грабёж
2

Комментарии (2)

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7

5 минут назад
Потерпевший гулял с другом, а напал на них один. И одолел двоих…
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Зож

13 минут назад
И правильно. Курению бой
ответить
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