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Грязинец ругался матом в поезде — его наказали за мелкое хулиганство

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#хулиганство
Грязинец ругался матом в поезде — его наказали за мелкое хулиганство

Мужчина вел себя агрессивно, отталкивал полицейского и отказывался покидать поезд.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении части 2 статьи 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина из Грязинского района в пути следования пассажирского поезда на участке «Липецк-Елец» ругался матом в присутствии других пассажиров.

Прибывшие по вызову полицейские потребовали прекратить хулиганство, но дебошир не реагировал и продолжал нецензурно выражаться. Требование проследовать в отдел полиции для составления протокола он тоже проигнорировал.

Мужчина вел себя агрессивно, отталкивал полицейского и отказывался покидать поезд. В результате к нему даже нему были применены физическая сила и средства ограничения подвижности.

В суде мужчина вину признал. Его оштрафовали на 1500 рублей.
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#хулиганство

Комментарии (1)

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Князь

28 минут назад
Князь из Грязей.
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
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