Грязинец ругался матом в поезде — его наказали за мелкое хулиганство

Мужчина вел себя агрессивно, отталкивал полицейского и отказывался покидать поезд.

Елецкий городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении части 2 статьи 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина из Грязинского района в пути следования пассажирского поезда на участке «Липецк-Елец» ругался матом в присутствии других пассажиров.



Прибывшие по вызову полицейские потребовали прекратить хулиганство, но дебошир не реагировал и продолжал нецензурно выражаться. Требование проследовать в отдел полиции для составления протокола он тоже проигнорировал.



Мужчина вел себя агрессивно, отталкивал полицейского и отказывался покидать поезд. В результате к нему даже нему были применены физическая сила и средства ограничения подвижности.



В суде мужчина вину признал. Его оштрафовали на 1500 рублей.