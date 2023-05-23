Происшествия
сегодня, 11:11
Три человека отправились в больницу после столкновения «ВАЗа» и «Ситроена»
За сутки на дорогах области получили травмы семь человек.
22 мая в Липецкой области произошли четыре ДТП, в результате которых пострадали люди.
Как сообщает УГИБДД, первая такая авария произошла в Усмани около 14:20 на перекрестке улиц Котова и Карла Маркса.
«По предварительным сведениям, 61-летний водитель «Лады-Калины», совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю «Тойота-Камри». После столкновения «Тойота» врезалась в стоящий «ВАЗ-21113», — говорится в сводке автоинспекции.
Травмы получил виновник аварии — водитель «Калины», ему оказали помощь в больнице и отправили амбулаторное лечение.
Еще три человека получили травмы в столкновении «ВАЗ-21113» и «Ситроена» случившемся вчера вечером в Грязях на улице Воровского.
По данным ГИБДД, 49-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу.
В ДТП пострадали 55-летний водитель Ситроена, его 53-летняя пассажирка, и «ВАЗа». Все трое доставлены в больницу.
В 20:40 на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского в Усмани столкнулись «Ауди-80» под управлением 29-летнего водителя и мотоцикл «Кавасаки» 22-летнего парня. В этой аварии, напомним, пострадали оба водителя. Они госпитализированы. Как считают в ГИБДД, водитель «Ауди» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу, двигавшемуся по главной мотоциклу.
В Грязях на переходе через улицу Революции 1905 года 30-летний водитель « ЗАЗ-Ланос» сбил 49-летнюю женщину. Ее отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Как сообщает УГИБДД, первая такая авария произошла в Усмани около 14:20 на перекрестке улиц Котова и Карла Маркса.
«По предварительным сведениям, 61-летний водитель «Лады-Калины», совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю «Тойота-Камри». После столкновения «Тойота» врезалась в стоящий «ВАЗ-21113», — говорится в сводке автоинспекции.
Травмы получил виновник аварии — водитель «Калины», ему оказали помощь в больнице и отправили амбулаторное лечение.
Еще три человека получили травмы в столкновении «ВАЗ-21113» и «Ситроена» случившемся вчера вечером в Грязях на улице Воровского.
По данным ГИБДД, 49-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу.
В ДТП пострадали 55-летний водитель Ситроена, его 53-летняя пассажирка, и «ВАЗа». Все трое доставлены в больницу.
В 20:40 на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского в Усмани столкнулись «Ауди-80» под управлением 29-летнего водителя и мотоцикл «Кавасаки» 22-летнего парня. В этой аварии, напомним, пострадали оба водителя. Они госпитализированы. Как считают в ГИБДД, водитель «Ауди» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу, двигавшемуся по главной мотоциклу.
В Грязях на переходе через улицу Революции 1905 года 30-летний водитель « ЗАЗ-Ланос» сбил 49-летнюю женщину. Ее отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Фото УГИБДД по Липецкой области