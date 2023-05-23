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Три человека отправились в больницу после столкновения «ВАЗа» и «Ситроена»

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#авария #ДТП
Три человека отправились в больницу после столкновения «ВАЗа» и «Ситроена»

За сутки на дорогах области получили травмы семь человек. 

22 мая в Липецкой области произошли четыре ДТП, в результате которых пострадали люди.

Как сообщает УГИБДД, первая такая авария произошла в Усмани около 14:20 на перекрестке улиц Котова и Карла Маркса. 

«По предварительным сведениям, 61-летний водитель «Лады-Калины», совершая поворот, не уступил дорогу автомобилю «Тойота-Камри». После столкновения «Тойота» врезалась в стоящий «ВАЗ-21113», — говорится в сводке автоинспекции.

Травмы получил виновник аварии — водитель «Калины», ему оказали помощь в больнице и отправили амбулаторное лечение.

Еще три человека получили травмы в столкновении «ВАЗ-21113» и «Ситроена» случившемся вчера вечером в Грязях на улице Воровского.

По данным ГИБДД, 49-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу.  

В ДТП пострадали 55-летний  водитель Ситроена, его 53-летняя пассажирка, и «ВАЗа». Все трое доставлены в больницу.

В 20:40 на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского в Усмани столкнулись «Ауди-80» под управлением  29-летнего водителя и мотоцикл «Кавасаки» 22-летнего парня. В этой аварии, напомним, пострадали оба водителя. Они госпитализированы. Как считают в ГИБДД, водитель «Ауди»  на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу, двигавшемуся по главной мотоциклу.

В  Грязях на переходе через улицу Революции 1905 года 30-летний  водитель « ЗАЗ-Ланос» сбил 49-летнюю женщину. Ее отвезли в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Фото УГИБДД по Липецкой области
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#авария #ДТП

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