В жестком столкновении «Ауди» и «Кавасаки» пострадали оба водителя

Накануне вечером в Усмани столкнулись автомобиль и мотоцикл.



22 мая около 20:40 в Усмани на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского столкнулись автомобиль «Ауди 80» и мотоцикл «Кавасаки». Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.По данным полиции, 31-летний воитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.«31-летний водитель автомобиля «Ауди 80», двигаясь по второстепенной дороге по улице Достоевского, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки», под управлением 21-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге по улице Карла Маркса Ауди», - сообщили GOROD48 причины аварии в пресс-службе областного управления МВД.