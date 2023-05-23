Происшествия

57 минут назад

В жестком столкновении «Ауди» и «Кавасаки» пострадали оба водителя

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#авария #ДТП
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В жестком столкновении «Ауди» и «Кавасаки» пострадали оба водителя

Накануне вечером в Усмани столкнулись автомобиль и мотоцикл.

22 мая около 20:40 в Усмани на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского столкнулись автомобиль «Ауди 80» и мотоцикл «Кавасаки». Оба водителя получили травмы, их госпитализировали.




По данным полиции, 31-летний воитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

«31-летний водитель автомобиля «Ауди 80», двигаясь по второстепенной дороге по улице Достоевского, не уступил дорогу мотоциклу «Кавасаки», под управлением 21-летнего водителя, двигавшегося по главной дороге по улице Карла Маркса Ауди», - сообщили GOROD48 причины аварии в пресс-службе областного управления МВД.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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20 минут назад
Гость, не ехал, а низко летел(((
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Гость

33 минуты назад
С какой скоростью ехал мотоцикл, что бы так изуродовать немца ?
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
6
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Общество

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