Чаплыгинец задолжал более 70 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Чтобы не лишиться права управления автомобилем, мужчина полностью погасил долги.

В Чаплыгинском районном отделении судебных приставов в отношении водителя было заведено 65 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу ГИБДД. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина не оплатил штрафы на общую сумму более 70 тысяч рублей.



Судебный пристав предупредил должника о вынесении временного ограничения на пользование специальным правом, и чтобы не лишиться права управления автомобилем, мужчина полностью погасил долги.