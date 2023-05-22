Общество

20 минут назад

Чаплыгинец задолжал более 70 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

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#приставы #ГИБДД
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Чаплыгинец задолжал более 70 тысяч рублей по штрафам ГИБДД

Чтобы не лишиться права управления автомобилем, мужчина полностью погасил долги.

В Чаплыгинском районном отделении судебных приставов в отношении водителя было заведено 65 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу ГИБДД. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина не оплатил штрафы на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Судебный пристав предупредил должника о вынесении временного ограничения на пользование специальным правом, и чтобы не лишиться права управления автомобилем, мужчина полностью погасил долги.
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#приставы #ГИБДД
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