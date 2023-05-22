Происшествия

46 минут назад

На трассе «Дон» в Елецком районе сгорел автобус

784
#пожар
1
На трассе «Дон» в Елецком районе сгорел автобус

Никто не пострадал.

Сегодня в 01:26 в Елецком районе на 380-м километре трассы М4 «Дон» на платном участке загорелся автобус «Вольво». 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автобуса по всей площади.

Никто не пострадал.

784
#пожар
1

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