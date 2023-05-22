На трассе «Дон» в Елецком районе сгорел автобус

Никто не пострадал.













Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автобуса по всей площади.



Никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автобуса по всей площади.Никто не пострадал.

Сегодня в 01:26 в Елецком районе на 380-м километре трассы М4 «Дон» на платном участке загорелся автобус «Вольво».