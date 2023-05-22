Происшествия
46 минут назад
На трассе «Дон» в Елецком районе сгорел автобус
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Никто не пострадал.
Сегодня в 01:26 в Елецком районе на 380-м километре трассы М4 «Дон» на платном участке загорелся автобус «Вольво».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автобуса по всей площади.
Никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автобуса по всей площади.
Никто не пострадал.
784
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