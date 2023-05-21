20 минут назад
Водитель «Фольксвагена» погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения?
В районе кольца Трубного завода водитель в темноте не заметил каток, ремонтировавший дорогу на Лебедянском шоссе, и врезался в него. После чего легковушка загорелась. Водитель погиб.
- 21 мая в 02.45 48-летний водитель «Фольксвагена» на улице Товарный проезд допустил столкновение с дорожным катком под управление 50-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Предварительная причина ДТП - несоблюдение требований дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области