Происшествия

20 минут назад

Водитель «Фольксвагена» погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения?

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#ДТП
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Водитель «Фольксвагена» погиб из-за несоблюдения правил дорожного движения?

В районе кольца Трубного завода водитель в темноте не заметил каток, ремонтировавший дорогу на Лебедянском шоссе, и врезался в него. После чего легковушка загорелась. Водитель погиб.

Стали известны предварительные причины аварии, о которой сообщал GOROD48.

- 21 мая в 02.45 48-летний водитель «Фольксвагена» на улице Товарный проезд допустил столкновение с дорожным катком под управление 50-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Предварительная причина ДТП - несоблюдение требований дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
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