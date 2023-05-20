«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост

Второй выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили тем самым местам, с которых начинался город.

Присоединившись к нашей прогулке, вы узнаете:



о загадке цепей стелы Петра Великого;



что делали в Липецке пленные шведы;



как рухнул мост через Липовку под Александром Первым;



Почему заводчикам Демидовым не достались липские железоделательные заводы;



И как городом шесть лет управляли взбунтовавшиеся металлурги.