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21 минуту назад

«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост

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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что

Второй выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили тем самым местам, с которых начинался город.

Присоединившись к нашей прогулке, вы узнаете:

о загадке цепей стелы Петра Великого;

что делали в Липецке пленные шведы;

как рухнул мост через Липовку под Александром Первым;

Почему заводчикам Демидовым не достались липские железоделательные заводы;

И как городом шесть лет управляли взбунтовавшиеся металлурги.
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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что

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