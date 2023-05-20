Общество
21 минуту назад
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Второй выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы посвятили тем самым местам, с которых начинался город.
Присоединившись к нашей прогулке, вы узнаете:
о загадке цепей стелы Петра Великого;
что делали в Липецке пленные шведы;
как рухнул мост через Липовку под Александром Первым;
Почему заводчикам Демидовым не достались липские железоделательные заводы;
И как городом шесть лет управляли взбунтовавшиеся металлурги.
о загадке цепей стелы Петра Великого;
что делали в Липецке пленные шведы;
как рухнул мост через Липовку под Александром Первым;
Почему заводчикам Демидовым не достались липские железоделательные заводы;
И как городом шесть лет управляли взбунтовавшиеся металлурги.