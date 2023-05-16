Ельчанин взял задаток за квартиру и продал её другому

Несостоявшемуся покупателю присудили 434 324 рубля.

Елецкий городской суд рассмотрел иск несостоявшегося покупателя квартиры к продавцу.



Как следует из материалов дела, ельчанин заключил предварительный договор купли-продажи жилого помещения с указанием срока оформления окончательной сделки, внёс задаток в 150 000 рублей и оплатил коммунальные платежи более чем на 130 000 рублей. Но квартира была продана другому покупателю.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, несостоявшийся покупатель потребовал взыскать по договору задатка 300 000 рублей, 131 124 рубля — по оплате коммунальных платежей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины — 3200 рублей.



Факт получения задатка подтверждался подлинником расписки, по которой продавец получил 150 000 в качестве задатка и обязался в случае неисполнения по его вине возвратить 300 000 рублей.



В результате требования несостоявшегося покупателя были удовлетворены судом, в его пользу взыскано 434 324 рубля.