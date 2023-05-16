Экономика

15 минут назад

Липчане хранят в банках почти 190 миллиардов рублей

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#деньги #банк
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Липчане хранят в банках почти 190 миллиардов рублей

Это на 15% больше, чем на ту же дату в прошлом году.

По состоянию на 1 апреля этого года, жители Липецкой области хранили на депозитах в банках почти 190 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем на ту же дату в прошлом году. Такие данные приходит пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области. В рублях хранится около 96% сбережений липчан, или 181,8 миллиарда рублей.

«Даже когда инфляция невысокая, покупательная способность хранящихся дома наличных постепенно снижается. Срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценения. При этом вы можете снять средства в любой момент», — отмечают в липецким отделении Банка России.

В первом квартале 2023 года объём средств на счетах предприятий Липецкой области в банках увеличился на 75% и приблизился к 58 миллиардам рублей. На депозитных счетах индивидуальных предпринимателей региона размещено около 9 миллиардов рублей — на 44% больше, чем годом ранее.
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#деньги #банк
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Комментарии (3)

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