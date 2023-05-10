Культура
8 минут назад
Сергей Жилин ищет таланты среди липецких детей
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Победители выступят на гала-концерте в Доме музыки в сопровождении оркестра «Фонограф».
В Липецке впервые пройдёт детско-юношеский вокально-инструментальный конкурс для воспитанников детских домов «Мост в будущее».
Как сообщили GOROD48 организаторы, участие в конкурсе абсолютно бесплатное, а сам он носит благотворительный характер и проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Учредитель конкурса – Народный артист России, пианист, дирижёр, композитор, «лицо» телепроекта «Голос» Сергей Жилин.
Проект охватит несколько городов, среди которых Липецк, Рязань, Санкт-Петербург, Ярославль, Сыктывкар, Владимир, Мурманск, Оренбург, Муром.
Конкурс «Мост в будущее» для одаренных воспитанников детских домов пройдёт в три этапа. Первичный творческий отбор пройдёт в онлайн-формате: заявки принимаются по 25 мая по электронной почте: mostvbudushee@yandex.ru.
На втором этапе с ребятами будут заниматься преподаватели по вокалу, хореографы и инструменталисты — но тоже онлайн. Также предусмотрены мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, работа со стилистами.
После обучения будет проведён конкурс с определением призовых мест. А победители выступят на гала-концерте в Доме музыки в сопровождении оркестра «Фонограф» пож руководством Сергея Жилина.
Как сообщили GOROD48 организаторы, участие в конкурсе абсолютно бесплатное, а сам он носит благотворительный характер и проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Учредитель конкурса – Народный артист России, пианист, дирижёр, композитор, «лицо» телепроекта «Голос» Сергей Жилин.
Проект охватит несколько городов, среди которых Липецк, Рязань, Санкт-Петербург, Ярославль, Сыктывкар, Владимир, Мурманск, Оренбург, Муром.
Конкурс «Мост в будущее» для одаренных воспитанников детских домов пройдёт в три этапа. Первичный творческий отбор пройдёт в онлайн-формате: заявки принимаются по 25 мая по электронной почте: mostvbudushee@yandex.ru.
На втором этапе с ребятами будут заниматься преподаватели по вокалу, хореографы и инструменталисты — но тоже онлайн. Также предусмотрены мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, работа со стилистами.
После обучения будет проведён конкурс с определением призовых мест. А победители выступят на гала-концерте в Доме музыки в сопровождении оркестра «Фонограф» пож руководством Сергея Жилина.
40
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