Общество
44 минуты назад
Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы
На карту женщины по ошибке поступили более 36 000 рублей.
Мировым судьей Грязинского судебного участка № 1 рассмотрено гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 31-летняя женщина из города Грязи воспользовалась сбоем в работе программного обеспечения «ПАО Сбербанк» и обогатилась более чем на 36 000 рублей.
У женщины была зарплатная карта этого банка. В связи со сбоем в работе программного обеспечения, на её зарплатную карту по ошибке поступили деньги. Клиентка банка очень обрадовалась и перечислила деньги на другую свою карту.
Когда ошибка вскрылась, добровольно возвращать деньги женщина отказалась, поэтому банк вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании с клиентки неосновательного обогащения.
Иск был удовлетворен, также женщине пришлось понести расходы по уплате государственной пошлины.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 31-летняя женщина из города Грязи воспользовалась сбоем в работе программного обеспечения «ПАО Сбербанк» и обогатилась более чем на 36 000 рублей.
У женщины была зарплатная карта этого банка. В связи со сбоем в работе программного обеспечения, на её зарплатную карту по ошибке поступили деньги. Клиентка банка очень обрадовалась и перечислила деньги на другую свою карту.
Когда ошибка вскрылась, добровольно возвращать деньги женщина отказалась, поэтому банк вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании с клиентки неосновательного обогащения.
Иск был удовлетворен, также женщине пришлось понести расходы по уплате государственной пошлины.
Я извиняюсь
Саня