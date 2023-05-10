Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы

На карту женщины по ошибке поступили более 36 000 рублей.

Мировым судьей Грязинского судебного участка № 1 рассмотрено гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 31-летняя женщина из города Грязи воспользовалась сбоем в работе программного обеспечения «ПАО Сбербанк» и обогатилась более чем на 36 000 рублей.



У женщины была зарплатная карта этого банка. В связи со сбоем в работе программного обеспечения, на её зарплатную карту по ошибке поступили деньги. Клиентка банка очень обрадовалась и перечислила деньги на другую свою карту.



Когда ошибка вскрылась, добровольно возвращать деньги женщина отказалась, поэтому банк вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании с клиентки неосновательного обогащения.



Иск был удовлетворен, также женщине пришлось понести расходы по уплате государственной пошлины.