Общество

44 минуты назад

Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы

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#банк #суд
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Женщина из Грязей обогатилась на сбое в работе банковской программы

На карту женщины по ошибке поступили более 36 000 рублей.

Мировым судьей Грязинского судебного участка № 1 рассмотрено гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 31-летняя женщина из города Грязи воспользовалась сбоем в работе программного обеспечения «ПАО Сбербанк» и обогатилась более чем на 36 000 рублей.

У женщины была зарплатная карта этого банка. В связи со сбоем в работе программного обеспечения, на её зарплатную карту по ошибке поступили деньги. Клиентка банка очень обрадовалась и перечислила деньги на другую свою карту.

Когда ошибка вскрылась, добровольно возвращать деньги женщина отказалась, поэтому банк вынужден был обратиться в суд с иском о взыскании с клиентки неосновательного обогащения.

Иск был удовлетворен, также женщине пришлось понести расходы по уплате государственной пошлины.
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#банк #суд
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Комментарии (2)

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Я извиняюсь

1 минуту назад
и эта сумма сделала её богатой, как сказано в статье и заголовке? Какая же у неё зарплата, "пятьсот рублей в месяц на двоих"?
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Саня

7 минут назад
БУГАГА, деревенские они такие!!!
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