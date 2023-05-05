Происшествия
сегодня, 16:37
Прокуратура начала проверку обстоятельств смерти 15-летней липчанки
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Доследственную проверку начали и в региональном следственном комитете.
Правобережная прокуратура Липецка начала проверку обстоятельств смерти 15-летней девочки в областной детской больнице. Одновременно доследственную проверку проводит СУ СК России по Липецкой области.
— Ход проверки взят прокуратурой области под контроль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, 15-летняя девочка умерла сегодня в областной детской больнице. Врачи предполагают, что она умерла от сердечного приступа. Точную причину смерти школьницы предстоит назвать патологоанатомам.
— Ход проверки взят прокуратурой области под контроль, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, 15-летняя девочка умерла сегодня в областной детской больнице. Врачи предполагают, что она умерла от сердечного приступа. Точную причину смерти школьницы предстоит назвать патологоанатомам.
1665