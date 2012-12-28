Украденный со стройплощадки кабель нашли в машине без номеров

Ущерб составил более 400 000 рублей.

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Ночью 15 октября во время патрулирования улиц автоинспекторы обратили внимание на автомобиль без номеров. Полицейские остановили машину, и обнаружили в багажнике рулоны кабеля. Для выяснения обстоятельств 27-летнего водителя доставили в отдел полиции №7. В тот же день в отдел полиции №2 с заявлением о краже из подземной парковки строящегося здания 100 метров кабеля обратился индивидуальный предприниматель.«Со слов задержанного, он обратил внимание на находившиеся на строительном объекте катушки с кабелем. Ночью он приехал на автомобиле к подземной парковке, где с помощью ножовки отрезал около 100 метров кабеля и погрузил в автомобиль. По предварительным данным, ущерб составил более 400 тысяч рублей», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.