Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Общество
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сегодня, 07:27
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Украденный со стройплощадки кабель нашли в машине без номеров
Ущерб составил более 400 000 рублей.
«Со слов задержанного, он обратил внимание на находившиеся на строительном объекте катушки с кабелем. Ночью он приехал на автомобиле к подземной парковке, где с помощью ножовки отрезал около 100 метров кабеля и погрузил в автомобиль. По предварительным данным, ущерб составил более 400 тысяч рублей», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.
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