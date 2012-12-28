Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Происшествия
284
сегодня, 14:25
3
19-летний липчанин попался в СНТ «Весна» с наркотиками и сел на пять лет
Юноша делал закладки с метилэфедроном.
«Получая указания от кураторов в интернете, юноша размещал в тайниках на территории Липецка свертки с метилэфедроном. Весной этого года молодого человека задержали в СНТ «Весна» полицейские. У него обнаружили сильнодействующие наркотики массой около 11,18 грамма», — сообщает прокуратура Липецкой области.
2
1
0
4
1
Комментарии (3)