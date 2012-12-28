19-летний липчанин попался в СНТ «Весна» с наркотиками и сел на пять лет

Юноша делал закладки с метилэфедроном.

19-летний липчанин получил пять лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере.«Получая указания от кураторов в интернете, юноша размещал в тайниках на территории Липецка свертки с метилэфедроном. Весной этого года молодого человека задержали в СНТ «Весна» полицейские. У него обнаружили сильнодействующие наркотики массой около 11,18 грамма», — сообщает прокуратура Липецкой области.