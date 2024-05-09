Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет

Всё, что нужно знать про наступивший понедельник.

В Липецке по–прежнему слишком тепло для второй половины октября – от +16 до +18 градусов. Антициклон препятствует проникновению в регион осадков, дождя сегодня не будет.









– пер. Кочубея, 1.









– садоводство «Ударник».









Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports больше не нервирует липчан и результатов поиска топлива по столице региона не выдаёт. Можно лишь посмотреть, в каких округах региона на заправках ещё что-то осталось.









Движение в одну сторону введут на части улицы Литаврина — от Первомайской в сторону Октябрьской.













Первое организованное учебное заведение в стране лишь в XIX веке – это мощный факт, который характеризует и успехи страны, и отношение к образованию. В загнивающей (вечно) Европе уже тогда процветали университеты, известные с XII столетия. Лицеистов в России воспитали много, начинали с Пушкина и Дельвига и заканчивая нынешним поколением, тоже в чём-то славном. Поэтому, всех с праздником!









В 10:00 в детской академии искусств (пр-т. Победы, 69 а ¬– учебный корпус №2, кб. 19) начнётся семинар-практикум «Основы работы над звукоизвлечением на аккордеоне и баяне» (6+).













Фото vk.ru/unionzal

Женщины поддерживают инициативу даже чаще, чем мужчины: 75 и 71% соответственно. Среди молодёжи до 35 лет запрет одобряют меньше – 54%. Среди некурящих инициатива нравится 73%, а среди любителей табака даже больше – 75%.







