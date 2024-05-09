Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Общество
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57 минут назад
Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Всё, что нужно знать про наступивший понедельник.
В Липецке по–прежнему слишком тепло для второй половины октября – от +16 до +18 градусов. Антициклон препятствует проникновению в регион осадков, дождя сегодня не будет.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Агронамическая, 3, 5, 6, 7;
¬– ул. Боевой проезд, 39а
– ул. Комсомольская, 22;
– ул. Котовского, 23, 19;
– ул. Маршала Рыбалко, 8;
– ул. М. И. Неделина, 16, 18, 20;
– ул. Одоевского, 5;
– ул. Школьная, 24;
– пр–т Победы, 47а, 47 стр. 3, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 63б, 65, 65а, 67а, 69а, 69а вл. 2, 69 вл. 1, 69 корп. 2, 69а корп. 3, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87;
– пер. Кочубея, 1.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Верхней, Винницкой, Задорожной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской, Школьной, Шмидта, переулков В.Дубинина, Верещагина, Верхнего, П. Морозова, проезда Комсомольского.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
– ул. XX Партсъезда;
– ул. Дарвина;
– ул. Димитрова;
– ул. Красная;
– ул. Маяковского;
– ул. К.Маркса;
– ул. Минская, 1а;
– Поселковая, 1а;
– ул. Салтыкова-Щедрина, 49а;
– ул. Студёновская;
– ул. Чапаева;
– ул. Энергетическая;
– садоводство «Ударник».
Пробки
Заторы на дорогах стабильны, но непредсказуемы: могут возникнуть в любом месте и в любой момент, например, в результате ДТП. Поэтому перед поездкой лучше всё-таки сверять маршрут через приложение.
Бензин
Система поиска горючего gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports больше не нервирует липчан и результатов поиска топлива по столице региона не выдаёт. Можно лишь посмотреть, в каких округах региона на заправках ещё что-то осталось.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Движение изменится
С сегодняшнего дня в Липецке введут одностороннее движение на двух участках улиц М. И. Неделина и Литаврина.
На улице М. И. Неделина проехать в одну сторону можно будет по дороге вдоль Центрального рынка — от улицы Папина к площади Победы. Въезд со стороны площади Победы запретят.
Движение в одну сторону введут на части улицы Литаврина — от Первомайской в сторону Октябрьской.
День лицеиста
Сегодня в России отмечают именно этот праздник. Всё потому что 19 октября 1811 года император Александр I подписал указ об открытии первого лицея – Царскосельского.
Первое организованное учебное заведение в стране лишь в XIX веке – это мощный факт, который характеризует и успехи страны, и отношение к образованию. В загнивающей (вечно) Европе уже тогда процветали университеты, известные с XII столетия. Лицеистов в России воспитали много, начинали с Пушкина и Дельвига и заканчивая нынешним поколением, тоже в чём-то славном. Поэтому, всех с праздником!
Неразлучники – не те, что птицы
В 17:00 в детском центре «Жар-птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) проведут мастер-класс «Неразлучники - оберег крепкой семьи» (6+).
Фото vk.ru/club240665190
Урок по изготовлению кукол, которые в древние времена считались оберегами от хворей, семейных напастей и т.д. Изготовление кукол доверяли только женщинам и девочкам, которые следовали особым канонам: обходились без ножниц и иголок, использовали лоскуты поношенной одежды и оставляли лица пустыми, избегая злых духов. На мастер-классе как раз научат создавать обереги, а также объяснят, для чего использовался каждый цвет, имевший своё символическое значение.
Музыкальный мастер-класс
В 10:00 в детской академии искусств (пр-т. Победы, 69 а ¬– учебный корпус №2, кб. 19) начнётся семинар-практикум «Основы работы над звукоизвлечением на аккордеоне и баяне» (6+).
Фото vk.ru/unionzal
Несколько витиеватое название, суть ¬– игра на популярных инструментах. Юные музыканты изучат не только теорию, но и практику – возьмут в руки аккордеоны и баяны как раз для извлечения звуков. А руководить всем будет солист Липецкой государственной филармонии Максим Аникеев.
Минздрав и все дела…
За пожизненный запрет продажи вейпов (электронных сигарет) людям, родившимся после 31 декабря 2008 года, выступают 73% липчан, подсчитали в SuperJob.
Женщины поддерживают инициативу даже чаще, чем мужчины: 75 и 71% соответственно. Среди молодёжи до 35 лет запрет одобряют меньше – 54%. Среди некурящих инициатива нравится 73%, а среди любителей табака даже больше – 75%.
Запреты – это, конечно, наше всё. Но вспомните себя в подростковом возрасте, когда лучшим способом заставить вас что-либо делать, было как раз запретить. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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