12-летний мальчик попал под автомобиль на Осеннем проезде

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

3 мая около восьми утра на Осеннем проезде в Липецке 41-летняя женщина за рулем «Шевроле Нивы» допустила наезд на 12-летнего школьника. Как сообщает областное управления ГИБДД, ребенок госпитализирован.В селе Девица Усманского района вчера столкнулись «КамАЗ» под управлением 62-летнего мужчины и «Лада Гранта» с 20-летним водителем. В аварии получили травмы два пассажира «Гранты», оба доставлены в больницу.В деревне Хмелинец Елецкого района 18-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением автомобиль и въехал в забор. Водитель госпитализирован.За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 8 аварий, он и обошлись без пострадавших.