Происшествия

29 минут назад

12-летний мальчик попал под автомобиль на Осеннем проезде

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#авария #ДТП
12-летний мальчик попал под автомобиль на Осеннем проезде

За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.

3 мая около восьми утра на Осеннем проезде в Липецке 41-летняя женщина за рулем «Шевроле Нивы» допустила наезд на 12-летнего школьника. Как сообщает областное управления ГИБДД, ребенок госпитализирован. 

В селе Девица Усманского района вчера столкнулись «КамАЗ» под управлением 62-летнего мужчины и «Лада Гранта» с 20-летним водителем. В аварии получили травмы два пассажира «Гранты», оба доставлены в больницу.

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В деревне Хмелинец Елецкого района 18-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением автомобиль и въехал в забор. Водитель госпитализирован.

За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 8 аварий, он и обошлись без пострадавших. 
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#авария #ДТП

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