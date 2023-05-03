Происшествия

32 минуты назад

«Если бы они извинились, я бы их не убил»

4 865
#убийство
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«Если бы они извинились, я бы их не убил»

Маляр МУП «Липецкпассажиртранс», зарезавший двух своих сотрудников, был глубоко оскорблен указанным ему направлением.

Суд арестовал на два месяца 56-летнего работника МУП «Липецкпассажиртранс», обвиняемого в убийстве двух коллег. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следкома, подозреваемый сразу сознался в убийстве, тем более, что свидетелем преступления стал начальник цеха, в котором и произошла поножовщина.

Из показаний подозреваемого следует, что два рабочих, жестянщик и сварщик, одному из которых было 69 лет, а другому — 58, часто выпивали на работе, после чего задирали своего более молодого товарища. При этом они использовали не нормативную лексику, которая для него, отсидевшего в читинской колонии 14 лет за изнасилование и угрозу убийством, была оскорбительной. Он, конечно, огрызался, чем еще больше раззадоривал обидчиков. 29 апреля очередная ссора закончилась тем, что жестянщик и сварщик послали маляра по всем известному направлению.

На следующий день, 30 апреля, он пришел на работу с прихваченным из дома ножом. В начале смены, в 06.30, маляр подошел к оскорбившим его накануне рабочим и потребовал извинений. Их не было. Более того, мужчину снова обматерили и снова, как говорится, послали. Маляр достал из кармана нож и нанес смертельные ранения своим обидчикам.

Напомним, что подозреваемого в двойном убийстве мужчину недалеко от места преступления задержали наряд Росгвардии и оперативники уголовного розыска областного управления МВД. У задержанного нашли нож и окровавленную одежду.
4 865
#убийство
1

Комментарии (4)

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Безмасочник

1 минуту назад
Есть такие люди, у которых ценность человеческой жизни не такая, как у цивилизованных людей.
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Гость

16 минут назад
Чувства мягкотелого а что же он кулаками не выяснил отношения а прихватил нож?!
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гость

25 минут назад
все молодцы. теперь двое будут лежа отдыхать, а один сидя
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Вася

27 минут назад
а ведь он им шанс давал
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