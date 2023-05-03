Происшествия
32 минуты назад
«Если бы они извинились, я бы их не убил»
Маляр МУП «Липецкпассажиртранс», зарезавший двух своих сотрудников, был глубоко оскорблен указанным ему направлением.
Суд арестовал на два месяца 56-летнего работника МУП «Липецкпассажиртранс», обвиняемого в убийстве двух коллег. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следкома, подозреваемый сразу сознался в убийстве, тем более, что свидетелем преступления стал начальник цеха, в котором и произошла поножовщина.
Из показаний подозреваемого следует, что два рабочих, жестянщик и сварщик, одному из которых было 69 лет, а другому — 58, часто выпивали на работе, после чего задирали своего более молодого товарища. При этом они использовали не нормативную лексику, которая для него, отсидевшего в читинской колонии 14 лет за изнасилование и угрозу убийством, была оскорбительной. Он, конечно, огрызался, чем еще больше раззадоривал обидчиков. 29 апреля очередная ссора закончилась тем, что жестянщик и сварщик послали маляра по всем известному направлению.
На следующий день, 30 апреля, он пришел на работу с прихваченным из дома ножом. В начале смены, в 06.30, маляр подошел к оскорбившим его накануне рабочим и потребовал извинений. Их не было. Более того, мужчину снова обматерили и снова, как говорится, послали. Маляр достал из кармана нож и нанес смертельные ранения своим обидчикам.
Напомним, что подозреваемого в двойном убийстве мужчину недалеко от места преступления задержали наряд Росгвардии и оперативники уголовного розыска областного управления МВД. У задержанного нашли нож и окровавленную одежду.
Из показаний подозреваемого следует, что два рабочих, жестянщик и сварщик, одному из которых было 69 лет, а другому — 58, часто выпивали на работе, после чего задирали своего более молодого товарища. При этом они использовали не нормативную лексику, которая для него, отсидевшего в читинской колонии 14 лет за изнасилование и угрозу убийством, была оскорбительной. Он, конечно, огрызался, чем еще больше раззадоривал обидчиков. 29 апреля очередная ссора закончилась тем, что жестянщик и сварщик послали маляра по всем известному направлению.
На следующий день, 30 апреля, он пришел на работу с прихваченным из дома ножом. В начале смены, в 06.30, маляр подошел к оскорбившим его накануне рабочим и потребовал извинений. Их не было. Более того, мужчину снова обматерили и снова, как говорится, послали. Маляр достал из кармана нож и нанес смертельные ранения своим обидчикам.
Напомним, что подозреваемого в двойном убийстве мужчину недалеко от места преступления задержали наряд Росгвардии и оперативники уголовного розыска областного управления МВД. У задержанного нашли нож и окровавленную одежду.
Безмасочник
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Вася