Происшествия

56 минут назад

В Липецке маляр зарезал двух рабочих-слесарей

6 1181
#убийство
6
В Липецке маляр зарезал двух рабочих-слесарей

Убийство произошло на пассажирском предприятии.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии Липецкой области, 30 апреля сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в убийстве двух человек.

«Во время патрулирования Левобережного района Липецка к наряду группы задержания Росгвардии обратился местный житель, который стал очевидцем конфликта. Он пояснил, что неизвестный гражданин нанес ножевые ранения двум работникам пассажирской организации» , - сообщили в управлении Росгвардии.

Свидетель описал приметы мужчины, по которым росгвардейцы задержали 57-летнего подозреваемого недалеко от места убийства.

У задержанного при себе был нож. Он признался, что нанес ранения двум коллегам.

- Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии.

В соцсетях сообщают, что убийца работал маляром, а зарезал двух слесарей автопредприятия.

Фото: rosguard.gov.ru

6 1181
#убийство
6

Комментарии (6)

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Огниво

22 минуты назад
Не боишься последний?
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Кекс

30 минут назад
Огниво, информатор есть
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Огниво

33 минуты назад
Кекс, от куда такая информация?
ответить

да

34 минуты назад
Маляры очень опасные
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Кекс

39 минут назад
В муп пассажирскийтранспорт
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Кекс

41 минуту назад
В птп это было
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