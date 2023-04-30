Происшествия
56 минут назад
В Липецке маляр зарезал двух рабочих-слесарей
Убийство произошло на пассажирском предприятии.
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии Липецкой области, 30 апреля сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в убийстве двух человек.
«Во время патрулирования Левобережного района Липецка к наряду группы задержания Росгвардии обратился местный житель, который стал очевидцем конфликта. Он пояснил, что неизвестный гражданин нанес ножевые ранения двум работникам пассажирской организации» , - сообщили в управлении Росгвардии.
Свидетель описал приметы мужчины, по которым росгвардейцы задержали 57-летнего подозреваемого недалеко от места убийства.
У задержанного при себе был нож. Он признался, что нанес ранения двум коллегам.
- Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии.
В соцсетях сообщают, что убийца работал маляром, а зарезал двух слесарей автопредприятия.
Фото: rosguard.gov.ru
«Во время патрулирования Левобережного района Липецка к наряду группы задержания Росгвардии обратился местный житель, который стал очевидцем конфликта. Он пояснил, что неизвестный гражданин нанес ножевые ранения двум работникам пассажирской организации» , - сообщили в управлении Росгвардии.
Свидетель описал приметы мужчины, по которым росгвардейцы задержали 57-летнего подозреваемого недалеко от места убийства.
У задержанного при себе был нож. Он признался, что нанес ранения двум коллегам.
- Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии.
В соцсетях сообщают, что убийца работал маляром, а зарезал двух слесарей автопредприятия.
Фото: rosguard.gov.ru
Огниво
Кекс
Огниво
да
Кекс
Кекс