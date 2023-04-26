Спорт

49 минут назад

«Металлург» добился отмены красной карточки своему защитнику

1 135
#Футбол #дисквалификация #Антон Белов #амнистия #"Металлург"
«Металлург» добился отмены красной карточки своему защитнику

Антон Белов сможет сыграть с «Салютом», а вот три других бойца – нет.

Удалённый в конце матча в Раменском защитник «Металлурга» Антон Белов сегодня получил амнистию.

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета РФС изучили обстоятельства дела и пришли к выводу, что судьи Максима Скорочкина из Владивостока ошибочно показал игроку липчан красную карточку. Никакой умышленной игры рукой в эпизоде на 86-й минуте не было.

Отметим оперативную работу административного штаба «Металлурга» и особенно – начальника команды Геннадия Коркина. Уже утром в понедельник были готовы возражения липчан по спорному эпизоду, подготовлена и видеозапись: всё это своевременно переслали в Москву и через два дня получили положительный результат.

Коркин и Ко уже не впервые в сезоне оперативно решают вопросы в РФС. В сентябре опытнейший начальник команды сумел добиться минимальной дисквалификации для нападающего Руслана Ахвледиани, удалённого в Москве в игре с «Родиной-2». По формулировке, которую внёс в протокол арбитр, форварду грозило отстранение от 2 до 5 матчей, а в итоге он пропустил один.

Дисквалификация Антон Белова тоже отменена и теперь он сможет сыграть с белгородским «Салютом» 29 апреля. Эту новость с облегчением узнал главный тренер нашей команды, который признался GOROD48, что подумывал даже сломать привычную схему игры с тремя центральными защитниками и из-за отсутствия Белова перейти на классических двух центральных и двух фланговых игроков обороны.

А вот Андрей Алексеев, Максим Елеев и Денис Поярков матч с «Салютом» пропустят. Они дисквалифицированы из-за перебора жёлтых карточек, поэтому бойцов Первушину всё равно будет не хватать.

Напомним, что зимой «Металлург» впервые в своей истории остался без усиления из-за долгов, при этом потерял троих игроков. Короткая скамейка – главная «ахиллесова пята» команды, которая уже не раз подводила весной.

1 135
#Футбол #дисквалификация #Антон Белов #амнистия #"Металлург"

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Старый фанат

38 минут назад
Это прорыв. Может Металлург добьется отмены бана на ЧМ и ЧЕ?
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
11
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Виктория – значит победа: липецкая дзюдоистка выполнила норматив мастера спорта
#Дзюдо #Виктория Бойцова
4
Виктория – значит победа: липецкая дзюдоистка выполнила норматив мастера спорта

вчера, 17:50

Спорт
Три гола вдесятером и две победы на двоих
#Футбол #ЮФЛ
9
Три гола вдесятером и две победы на двоих

вчера, 17:18

Спорт
Сергей Первушин: «Мы сами себе всё это устроили…»
#Сергей Первушин #"Металлург" #Илья Глебов
5
Сергей Первушин: «Мы сами себе всё это устроили…»

24.04.2023 21:26

Спорт
«Липецк» провёл последний матч в суперлиге?
#Волейбол #ВК "Липецк"
3
«Липецк» провёл последний матч в суперлиге?

24.04.2023 20:55

Спорт
Фантастика! За «Елец» голы теперь забивает заместитель директора
#Александр Кутьин #ФК "Елец" #бомбардир
1
Фантастика! За «Елец» голы теперь забивает заместитель директора

24.04.2023 20:14

Спорт
Областное «дерби» осталось за «Ельцом»
#Футбол #"Металлург-М" #ФК "Елец"
1
Областное «дерби» осталось за «Ельцом»

24.04.2023 15:30

Спорт