«Металлург» добился отмены красной карточки своему защитнику

Антон Белов сможет сыграть с «Салютом», а вот три других бойца – нет.

Удалённый в конце матча в Раменском защитник «Металлурга» Антон Белов сегодня получил амнистию.

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета РФС изучили обстоятельства дела и пришли к выводу, что судьи Максима Скорочкина из Владивостока ошибочно показал игроку липчан красную карточку. Никакой умышленной игры рукой в эпизоде на 86-й минуте не было.

Отметим оперативную работу административного штаба «Металлурга» и особенно – начальника команды Геннадия Коркина. Уже утром в понедельник были готовы возражения липчан по спорному эпизоду, подготовлена и видеозапись: всё это своевременно переслали в Москву и через два дня получили положительный результат.

Коркин и Ко уже не впервые в сезоне оперативно решают вопросы в РФС. В сентябре опытнейший начальник команды сумел добиться минимальной дисквалификации для нападающего Руслана Ахвледиани, удалённого в Москве в игре с «Родиной-2». По формулировке, которую внёс в протокол арбитр, форварду грозило отстранение от 2 до 5 матчей, а в итоге он пропустил один.

Дисквалификация Антон Белова тоже отменена и теперь он сможет сыграть с белгородским «Салютом» 29 апреля. Эту новость с облегчением узнал главный тренер нашей команды, который признался GOROD48, что подумывал даже сломать привычную схему игры с тремя центральными защитниками и из-за отсутствия Белова перейти на классических двух центральных и двух фланговых игроков обороны.

А вот Андрей Алексеев, Максим Елеев и Денис Поярков матч с «Салютом» пропустят. Они дисквалифицированы из-за перебора жёлтых карточек, поэтому бойцов Первушину всё равно будет не хватать.

Напомним, что зимой «Металлург» впервые в своей истории остался без усиления из-за долгов, при этом потерял троих игроков. Короткая скамейка – главная «ахиллесова пята» команды, которая уже не раз подводила весной.