В Липецк привезут частицы святых мощей блаженной Матроны Московской

В Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка святыня пробудет с 9 по 21 мая.

С 9 по 21 мая в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка будет пребывать ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской.



Как сообщает пресс-служба Липецкой епархии, верующие смогут поклоняться святыне ежедневно с 07:00 до 19:00.



«У ковчега будут совершаться молебны с акафистом блаженной старице и поминовением о здравии православных христиан», - добавляют в епархии.