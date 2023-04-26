Такой совет от продавцов трусов и сумок слышат липчане в подземном переходе у Центрального рынка.

Вроде и не ливень стегал всю ночь, а просто накрапывал дождик, но этого хватило для того, чтобы снова подтопить подземный переход у Центрального рынка.— Доставайте лодки! — такой совет от продавцов сегодня слышат те, кто пользуется этим пешеходным переходом.Как сообщили GOROD48 в МБУ «Управление благоустройства Липецка», на прочистку водоотводных решеток в районе Центрального рынка направлена бригада. В ближайшее время специалисты обследуют решетки и очистят их от мусора. Кроме того, в ближайшее время в целях предотвращения дальнейших подтоплений коммунальное предприятие установит в переходе дренажный насос.Примечательно, что де-юре этот подземный переход, линейный объект транспортной инфраструктуры, между прочим, мэрии не принадлежит. Но вот уже несколько лет городская администрация города не может принудить владельца этого объекта содержать его за свой счет.