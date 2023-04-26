От липецкого торгового центра украли восемь тележек

Подозреваемого нашли по записям уличных камер видеонаблюдения.

Ещё 13 апреля с территории у торгового центра «Европа»по улице Советской в Липецке украли восемь тележек для продуктов на 36 447 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники отдела полиции № 8 изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 39-летний липчанин.



Со слов подозреваемого, тележки он сдал в скупку металлолома, заработав 3 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.