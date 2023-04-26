Происшествия
39 минут назад
От липецкого торгового центра украли восемь тележек
Подозреваемого нашли по записям уличных камер видеонаблюдения.
Ещё 13 апреля с территории у торгового центра «Европа»по улице Советской в Липецке украли восемь тележек для продуктов на 36 447 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники отдела полиции № 8 изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 39-летний липчанин.
Со слов подозреваемого, тележки он сдал в скупку металлолома, заработав 3 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники отдела полиции № 8 изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 39-летний липчанин.
Со слов подозреваемого, тележки он сдал в скупку металлолома, заработав 3 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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