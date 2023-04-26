Происшествия

39 минут назад

От липецкого торгового центра украли восемь тележек

6 556
#кража
2
От липецкого торгового центра украли восемь тележек

Подозреваемого нашли по записям уличных камер видеонаблюдения.

Ещё 13 апреля с территории у торгового центра «Европа»по улице Советской в Липецке украли восемь тележек для продуктов на 36 447 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, сотрудники отдела полиции № 8 изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили подозреваемого — это неработающий ранее судимый за кражу 39-летний липчанин.

Со слов подозреваемого, тележки он сдал в скупку металлолома, заработав 3 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
6 556
#кража
2

Комментарии (6)

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Сенсей

12 минут назад
селянин, потому что пятёрочка выручает.
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Умный

13 минут назад
И привлечь за угон,вождение без прав и создание аварийной ситуации!
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it_happens

13 минут назад
вау! новость достойная первой полосы!
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гостья

21 минуту назад
Слов нет просто.... какие дураки!
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селянин

22 минуты назад
А причём тут пятёрочка?
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Макс

22 минуты назад
Еще скупщиков надо привлечь.
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