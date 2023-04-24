Областное «дерби» осталось за «Ельцом»

"Звездный" Кутьин забил футболистам, по возрасту годящимся ему в дети.

В стартовом матче первенства СФФ «Центр» (третий дивизион) на липецком стадионе «Сокол» ФК «Елец» взял верх над дублёрами «Металлурга» - 2:0.

В турнире «Центра» наш регион вновь представят две команды (среди 13-ти участников), а могли – три. Но вновь образованный елецкий «Витязь» не смог вовремя решить проблему с полем для домашних матчей и от участия отказался. А ведь в эту команду зимой перешли некоторые лидеры «Ельца», в том числе основной вратарь Михаил Алфимов и бывший капитан команды Сергей Белоусов.

Место «в рамке» теперь занял 25-летний воспитанник Луганского футбола Дмитрий Дробот. За плечами 190-сантиметрового голкипера выступления за «Спартак» (Россошь), «Атом» (Нововоронеж), «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) т. е. третья лига ему знакома не понаслышке.



"Елец" перед игрой



У «Металлурга-М» состав обновляется каждый год, теперь под руководством тренера Сергея Журбенко собраны в основном молодые воспитанник липецкого футбола 2005 г.р., с капитанской повязкой партнёров вывел на поле центральный защитник Максим Кондратов (2004 г.р.), который уже привлекается к тренировкам с основным «Металлургом».



"Металлург-М"



Главный тренер основного «Металлурга» Сергей Первушин, как обычно, присутствовал на игре, но за исключением третьего вратаря Павла Кораблина делегировать в дубль ему было некого. Главный «Металлург» сейчас сам задыхается от кадровых проблем.



Главный Сергей Первушин (слева) и начальник команды Геннадий Коркин на матче



У дублёров липецкой команды мастеров неизменно одно – на протяжении уже 6-ти лет они постоянно занимают последние места. Но судя по игре с Ельцом, под руководством Журбенко у команды есть перспектива выглядеть лучше. Временами мы видели на поле не только бойцовские качества, но и контригру, и осмысленные действия, что вселяет осторожный оптимизм.

Пропустили липчане на 23-й минуте после мастерского удара Игоря Рогованова со штрафного в самую «девятку». И хотя диктор объявил по стадиону фамилию совершенно другого футболиста (любопытно, что Александров Ролдугиных в «Ельце» два, а какого имел ввиду – он и сам не уточнил), свою порцию аплодисментов Рогованов получил.

Во втором тайме преимущество ельчан удвоил самый опытный футболист в командах Липецкой области – 37-летний Александр Кутьин. Экс-лучший игрок и лучший бомбардир ФНЛ (в сезоне 2013/14), имеющий опыт и Премьер-Лиги в составах тульского «Арсенала» и красноярского «Енисея» в «Ельце» исполняет необычную роль – играющего… заместителя генерального директора (интервью с Кутьиным чуть позже).

За весь матч игрок-чиновник не сделал. Пожалуй, ни одного лишнего или необдуманного шага, а на 50-й минуте исполнил свое предматчевой обещание обязательно забить в первой игре. Запутав корпусом защитников, он направил мяч в дальний угол по недостижимой траектории для юного Кораблина.

После этого «Елец» создал ещё несколько голевых моментов, однажды попал в перекладину, но не забил. Как сказал после игры Кутьин, «теперь предложу команде на тренировках отрабатывать такой элемент, как удар в пустой угол ворот с трёх метров. Чтобы, наконец-то, начали забивать».

У «Металлурга-М» было несколько неплохих подходов к воротам, а стопроцентный момент всего один. Уже при счёте 0:2 Андрей Воронин сместился с левого фланга, прокинул мяч себе на ход и ударил в дальний угол. С трибун на мгновение показалось, что мяч вонзился в ворота впритирку с дальней штангой, но на самом деле он прошёл мимо.

Отметим и настоящую футбольную атмосферу на игре, которую создавали болельщики «Ельца». На стадион они зашли маршем под скандирование «Мы приехали, чтобы победить» и всю игру громогласно поддерживали свою команду.







Шествие болельщиков "Ельца"



В остальном же проблемы организации матчей «Металлурга-М» в Липецке никуда не делись, несмотря на данные ещё в прошлом году обещания гендиректора Сергея Ветрова: диктор, который путает авторов голов и не владеет даже примерами стандартных объявлений во время матчей, по-прежнему закрытые ворота на стадион со стороны Сокольского парка и ближайших улиц к автобусной остановке. Болельщикам приходится топать в обход через улицу 40 лет Октября – «всё для людей».

Следующий матч «Елец» проводит 28 апреля в Волгограде с «Ротором-М», а дублёры «Металлурга» пропускают 2-й тур и выйдут на поле 6 мая в домашней игре против тамбовской «Академии футбола».

«Металлург-М» - ФК «Елец» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – И. Рогованов, 23 (штрафной). 0:2 – А. Кутьин, 50.

«Металлург-М»: 16. П. Кораблин. 2.Ю. Луценко. 21. Макс. Кондратов (к). 15 В-р Мещеряков. 12. Н. Лыткин. 18. Анат. Пахомов (Дан. Сорокин, 46). 20. В. Долматов. 6. Арт. Подзняков. Анд. 11. Воронин 19. Р. Кудрявцев, 75). 10. Ант. Глебов (Смекалов, 46). 17. Никит. Панов.

ФК «Елец»: 16. Дробот. 4. Золоев. 22. С. Саввин. 3. Арт. Сысоев. 12. Фурсач. 7. А-др С. Ролдугин (5. Немченко, 90+). 19. А-др А. Ролдугин. 9. А-др Молодцлв (8. А. Асатрян, 90+). 18. И. Рогованов. 11. Анд. Тюрин (10. В-р Сотников, 68). 14. А. Кутьин (к) (17. М. Гревцев, 89).

Предупреждены: А.Воронин, 30. В. Долматов, 65 – И. Рогованов, 74. Золоев, 90.

Судьи. А Ерохин (Курск), О. Ялунин, Д. Русанов (оба Воронеж). Инспектор С. Ю. Сухомлинов (Липецк).

23 апреля. Липецк. Стадион «Сокол». 150 зрителей.