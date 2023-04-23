В Липецкой области до +20 и небольшие дожди с грозами

24 апреля с выходом на территорию Липецкой области южного циклона пройдут небольшие дожди. 25 и 26 апреля также прогнозируются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 26 апреля –12-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, 25 апреля – 10 градусов тепла, что в пределах нормы.

С 19 апреля в центральных и северных районах области установилась высокая пожароопасность лесов - 4 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, местами грозы. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем она составит от +17 до +19 градусов.



День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градусов мороза.