В ДТП с выездом на встречку пострадала беременная женщина и её малыш: водителю вынесли приговор

С водителя взыскана компенсация морального вреда в 700 тысяч рублей. Также он получил полтора года ограничения свободы и лишен прав на два года.





Напомним, 30 августа 2021 года на 71-м километре дороги «Липецк-Октябрьское-Усмань» тогда ещё 18-летний водитель «Лады-21703» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено Сандеро» под управлением 37-летнего водителя.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пострадавшая 37-летняя женщина была беременна. Она получила телесные повреждения средней тяжести и спустя несколько дней после ДТП — 3 сентября в ходе срочных родов родила ребенка. У новорожденного также были выявлены травмы, которые были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.



Подсудимый полностью признал вину. До момента вынесения приговора он уже выплатил семье компенсацию в 100 тысяч рублей.



В результате водителю было назначено полтора года ограничения свободы с лишением водительских прав на 2 года. Также с него взыскана компенсация морального вреда в 700 тысяч рублей.



Приговор ещё не вступил в силу. Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему водителю «ВАЗ-21073» по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека»: по его вине серьёзно пострадала беременная женщина.Напомним, 30 августа 2021 года на 71-м километре дороги «Липецк-Октябрьское-Усмань» тогда ещё 18-летний водитель «Лады-21703» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено Сандеро» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Лады» и два его пассажира : 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Все трое были госпитализированы.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пострадавшая 37-летняя женщина была беременна. Она получила телесные повреждения средней тяжести и спустя несколько дней после ДТП — 3 сентября в ходе срочных родов родила ребенка. У новорожденного также были выявлены травмы, которые были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.Подсудимый полностью признал вину. До момента вынесения приговора он уже выплатил семье компенсацию в 100 тысяч рублей.В результате водителю было назначено полтора года ограничения свободы с лишением водительских прав на 2 года. Также с него взыскана компенсация морального вреда в 700 тысяч рублей.Приговор ещё не вступил в силу.