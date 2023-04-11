В Грязях женщина пыталась вернуть себе шесть проданных машин

Но безуспешно.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Грязинского городского суда по иску о признании недействительными договоров купли-продажи шести автомобилей марок «Киа-Рио» и «Хендай-Солярис».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске женщина указала, что с декабря 2018 года по февраль 2019 года она купила шесть автомобилей «Киа-Рио» и «Хендай-Солярис» для организации службы такси. Автомобили с документами и комплектами ключей сразу после покупки были переданы мужчине, который помогал женщине в организации работы таксопарка. Но в марте-апреле 2020 года женщина узнала, что все машины проданы.



Женщина обратилась в полицию, и в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования уголовного дела все автомобили были найдены, изъяты у новых собственников и помещены на штрафстоянку.



В суде женщина попросила истребовать из чужого владения ранее принадлежавшие ей машины. Но 18 ноября 2022 года Грязинским городским судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении этих требований. Женщина подала апелляционную жалобу. в результате коллегия Липецкого областного суда оставила решение Грязинского суда без изменения.



Суд обратил внимание на добровольную передачу машин доверенному лицу, а также на добросовестность конечных покупателей машин: спорные автомобили уже были зарегистрированы на их имена, куплены были на основании договоров купли-продажи, по возмездным сделкам.



Суд апелляционной инстанции также отметил, что во всех случаях договор купли-продажи был совершен от имени женщины, регистрационные документы и два комплекта ключей были переданы её доверенным лицом, указанным в ПТС в качестве лица, осуществившего предыдущую регистрацию автомобилей на основании доверенности, выданной ему собственницей.



Суд также принял во внимание, что женщина, передав автомобили своему доверенному лицу, долгое время их судьбой вообще не интересовалась, а также на протяжении не менее 6-8 месяцев принимала от своего помощника деньги в счет погашения кредитов, в том числе взятых на покупку этих машин.