С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон

Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества.

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На остановке «Проспект Победы» разбили стеклянный павильон. Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, по факту порчи остановочного павильона на остановке «Проспект Победы» специалисты готовят заявление в полицию.- Вместе с тем, в этом году повреждения нанесли еще двум комплексам – на остановках «Дом торговли» и «28 микрорайон». По этим случаям заявления также переданы в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.- Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.