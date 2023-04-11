Происшествия
сегодня, 11:27
С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон
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Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества.
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На остановке «Проспект Победы» разбили стеклянный павильон. Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, по факту порчи остановочного павильона на остановке «Проспект Победы» специалисты готовят заявление в полицию.
- Вместе с тем, в этом году повреждения нанесли еще двум комплексам – на остановках «Дом торговли» и «28 микрорайон». По этим случаям заявления также переданы в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.
- Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/lipetsk
- Вместе с тем, в этом году повреждения нанесли еще двум комплексам – на остановках «Дом торговли» и «28 микрорайон». По этим случаям заявления также переданы в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.
Загрузка плеера
- Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/lipetsk
10 672
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