Происшествия

сегодня, 11:27

С начала года в Липецке разбили уже третий остановочный павильон

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#хулиганство #остановка #павильон
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Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества.

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На остановке «Проспект Победы» разбили стеклянный павильон. Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, по факту порчи остановочного павильона на остановке «Проспект Победы» специалисты готовят заявление в полицию.

- Вместе с тем, в этом году повреждения нанесли еще двум комплексам – на остановках «Дом торговли» и «28 микрорайон». По этим случаям заявления также переданы в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе администрации Липецка.

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- Полиция проведёт проверку по всем фактам повреждения имущества, - добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео - vk.com/lipetsk
10 672
#хулиганство #остановка #павильон
1

Комментарии (10)

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Строитель

5 минут назад
Стекло стоит не закаленное и даже не триплекс. Пока большим куском не порежет - прокуратура видимо не заинтересуется. А строители хорошо сэкономили.
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ЕСА

14 минут назад
Неужели за 35 лет так снизилась ДНК?
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Ужас

23 минуты назад
а потом это быдло орёт в Воронеже)))
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Неравнодушный

28 минут назад
У дебилов весеннее обострение,что не сделай все не так.Предлагаю оставить так как есть,пускай смотрят,если им так лучше,а если найдут,то не штрафами наказывать,а самыми грязными работами,а то на 2000 т.р. оштрафуют и бей иди дальше.
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AN

41 минуту назад
Я вот не удивляюсь совсем, некоторым свою буйную энергию деть некуда, да и ребяток таких полным полно, днем они спят а ночью гуляют и развлекаются. Рядом с домом три точки по продаже пива, открыты круглосуточно и народ там пасется постоянно, отношения выясняют. А потом проводите расследование, кто да как.
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Ха

50 минут назад
а че вы записи кидаете когда уже все разбито, вы найдите сам момент разбивания, где ваши камеры? там раньше круговая камера была хорошая, а щас что то она круговертить перестала
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***

54 минуты назад
зачем вообще ставить такие стеклянные павильоны???? отчего они могут защитить в непогоду? выглядят не пойми как, все грязные, а отверстия по бокам для чего? чтобы принять типа душ, когда дождь идет или снег?
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Город

сегодня, 11:50
От системы Безопасный город с кучей камер и штатом ротозеев никакой отдачи. Как всегда,пар вышел в свисток.
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27 район

сегодня, 11:46
А почему убрали остановочные павильоны на ост."Ул.Шуминского", в обе стороны?Демонтировали за выходные,следа не осталось.Что будет,новые установят?
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гость

сегодня, 11:41
Быдлогород!
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