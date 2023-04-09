Происшествия

10 минут назад

Водитель «Хонды» протаранил забор, чуть не снес пару с ребенком и врезался в «Форд»

57
#авария #ДТП
Загрузка плеера
Вечером 9 апреля в Липецке на улице Виктора Музыки в районе «Звездный» двигавшийся на огромной скорости автомобиль, вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в припаркованный «Форд». 

Судя по записям камер наблюдения, перед аварией «Хонду» бросало от обочины к обочине. 

Очевидцы ДТП говорят, что водитель «Хонды» потерял управление после того, как пытался уйти от столкновения с попутным автомобилем. Затем «Хонда» чудом не столкнулась со встречной машиной, и после очередного заноса направилась в забор.

Авария произошла в считанных метрах пары с детской коляской, которая шла по тротуару вдоль дороги. 

57
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области продолжает гореть сухая трава
#пожар
В Липецкой области продолжает гореть сухая трава

5 минут назад

Происшествия
На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку
#вандализм #хулиганство
3
На стадионе в Хлевном сломали кресла и украли калитку

сегодня, 19:27

Происшествия
«Липецкий человек» с татуировкой серпа и молота кидался на жителей Воронежа
#драка
25
«Липецкий человек» с татуировкой серпа и молота кидался на жителей Воронежа

сегодня, 14:55

Происшествия
Два миллиона штрафа рискует заплатить жительница Долгоруковского района за клевету в адрес судьи
#суд #клевета
5
Два миллиона штрафа рискует заплатить жительница Долгоруковского района за клевету в адрес судьи

сегодня, 14:32

Происшествия
У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника
#кража #субботник #бензопила
30
У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника

сегодня, 11:52

Происшествия
В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения
#хулиганство #дебош #оскорбление представителя власти
11
В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения

сегодня, 11:05

Происшествия