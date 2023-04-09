Происшествия
10 минут назад
Водитель «Хонды» протаранил забор, чуть не снес пару с ребенком и врезался в «Форд»
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Вечером 9 апреля в Липецке на улице Виктора Музыки в районе «Звездный» двигавшийся на огромной скорости автомобиль, вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в припаркованный «Форд».
Судя по записям камер наблюдения, перед аварией «Хонду» бросало от обочины к обочине.
Очевидцы ДТП говорят, что водитель «Хонды» потерял управление после того, как пытался уйти от столкновения с попутным автомобилем. Затем «Хонда» чудом не столкнулась со встречной машиной, и после очередного заноса направилась в забор.
Авария произошла в считанных метрах пары с детской коляской, которая шла по тротуару вдоль дороги.
Судя по записям камер наблюдения, перед аварией «Хонду» бросало от обочины к обочине.
Очевидцы ДТП говорят, что водитель «Хонды» потерял управление после того, как пытался уйти от столкновения с попутным автомобилем. Затем «Хонда» чудом не столкнулась со встречной машиной, и после очередного заноса направилась в забор.
Авария произошла в считанных метрах пары с детской коляской, которая шла по тротуару вдоль дороги.