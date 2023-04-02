Погода в Липецке

12 минут назад

Завтра днем в Липецкой области небольшой дождь и до +14

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#погода #дождь #потепление
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Завтра днем в Липецкой области небольшой дождь и до +14

3 и 4 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. 5 апреля регион окажется в гребне Сибирского антициклона – будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.

День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 13 градусов мороза.
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#погода #дождь #потепление
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