Ночью в Липецкой области похолодает до -1 и пройдет мокрый снег

31 марта Липецкая область окажется во власти циклона - пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 1 и 2 апреля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 марта и 1 апреля - 2-4 градуса тепла, что в пределах климатической нормы, 2 апреля – 7 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем небольшие дожди. Ночью на улице от 0 до +2 градусов, днем — от +3 до +5 градусов.



День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 16 градусов мороза.



