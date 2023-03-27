Общество
сегодня, 09:18
Прокуратура проведёт проверку по обрушению балкона в Грязях
Балкон рухнул в субботу днём.
По обрушению балкона в Грязях прокуратурой будет организована проверка.
- Проведение проверки будет поручено Грязинский межрайонной прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законности при содержании общего имущества многоквартирного дома, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, днем 25 марта городе Грязи Липецкой области обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал.
— Это произошло в субботу днем. Мы сразу выехали на место происшествия, оцепили балкон, и приступили к его демонтажу, —рассказал GOROD48 инженер управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максим Меньшиков. — В понедельник приступим к обследованию других балконов дома и будем решать, что делать дальше.
- Проведение проверки будет поручено Грязинский межрайонной прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законности при содержании общего имущества многоквартирного дома, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, днем 25 марта городе Грязи Липецкой области обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал.
— Это произошло в субботу днем. Мы сразу выехали на место происшествия, оцепили балкон, и приступили к его демонтажу, —рассказал GOROD48 инженер управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максим Меньшиков. — В понедельник приступим к обследованию других балконов дома и будем решать, что делать дальше.
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Заключение.