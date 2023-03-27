Общество

сегодня, 09:18

Прокуратура проведёт проверку по обрушению балкона в Грязях

2 509
#ЖКХ
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Прокуратура проведёт проверку по обрушению балкона в Грязях

Балкон рухнул в субботу днём.

По обрушению балкона в Грязях прокуратурой будет организована проверка.

- Проведение проверки будет поручено Грязинский межрайонной прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законности при содержании общего имущества многоквартирного дома, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, днем 25 марта городе Грязи Липецкой области обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал.

— Это произошло в субботу днем. Мы сразу выехали на место происшествия, оцепили балкон, и приступили к его демонтажу, —рассказал GOROD48 инженер управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максим Меньшиков. — В понедельник приступим к обследованию других балконов дома и будем решать, что делать дальше.
2 509
#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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45 минут назад
Заключение., да, тут уже написали, что это какая-то лоджия, хотя даже по остеклению видно, что обычный балкон, никто его не переделывал. Да и судя по упавшему мусору не было там никаких шкафов, диванов и т.д. Щас собственника обвинят
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Заключение.

сегодня, 09:37
Виноват собственник квартиры. Не убирал балкон от снега, не просушивать от дождей. Что привело к разрушению плиты балкона. Мало того был захломлен, что превышало накрутки.
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