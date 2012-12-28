28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его

Женщине грозит до пяти лет колонии.

Прокурором Октябрьского района Липецка направлено в суд уголовное дело по обвинению 28-летней женщины в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (по части первой статьи 318 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, год назад 8 июня в дежурную часть липецкого отдела полиции №7 поступило сообщение о нарушении тишины и общественного порядка в ночное время. Прибывшие на место полицейские, действительно, обнаружили во дворе одного из домов по улице Свиридова шумную компанию — там громко кричали.По данным следствия, услышав требование прекратить безобразие, одна из пьяных женщин распустила руки: она порвала полицейскому форменную футболку-поло, а также поцарапала его ногтями.Теперь буйной липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.