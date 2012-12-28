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Происшествия
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45 минут назад
28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его
Женщине грозит до пяти лет колонии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, год назад 8 июня в дежурную часть липецкого отдела полиции №7 поступило сообщение о нарушении тишины и общественного порядка в ночное время. Прибывшие на место полицейские, действительно, обнаружили во дворе одного из домов по улице Свиридова шумную компанию — там громко кричали.
По данным следствия, услышав требование прекратить безобразие, одна из пьяных женщин распустила руки: она порвала полицейскому форменную футболку-поло, а также поцарапала его ногтями.
Теперь буйной липчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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