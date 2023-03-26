В Грязях обрушился балкон

На улице Правды в городе Грязи рухнул балкон второго этажа жилого дома.

Вчера днем в городе Грязи Липецкой области обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал.



— Это произошло в субботу днем. Мы сразу выехали на место происшествия, оцепили балкон, и приступили к его демонтажу, —рассказал GOROD48 инженер управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максим Меньшиков. — В понедельник приступим к обследованию других балконов дома и будем решать, что делать дальше.