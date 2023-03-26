Происшествия

сегодня, 10:24

В Грязях обрушился балкон

11 932
#обрушение балкона
3

На улице Правды в городе Грязи рухнул балкон второго этажа жилого дома.

Вчера днем в городе Грязи Липецкой области обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал.

— Это произошло в субботу днем. Мы сразу выехали на место происшествия, оцепили балкон, и приступили к его демонтажу, —рассказал GOROD48 инженер управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максим Меньшиков. — В понедельник приступим к обследованию других балконов дома и будем решать, что делать дальше.
11 932
#обрушение балкона
3

Комментарии (11)

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М-да...

16 минут назад
+ ещё 1 фобия
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1

16 минут назад
Выгоднее ремонт сделать в доме чем расселять.Вот и падают балконы.Комиссии работают правильно.Пишите в разные инстанции может чего добьётесь
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Лиза

23 минуты назад
На чем же держался балкон?! На честном слове или на пластилине?!
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Город 48

37 минут назад
Судя по обломкам, там лоджию сделали. Если рухнул, знвчит и 5 кг не выдерживал
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Судя по обломкам

50 минут назад
Там стенки из кирпича были надстроены?
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Татьяна

сегодня, 10:54
По этой дороге много детей в школу ходят и из школы возвращаются,люди ходят в магазин.Хорошо ,что не упал на людей,Безобразие
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парторг

сегодня, 10:53
Юний грязи, "Дом нужно сносить ,а не ремонтировать он рожден в месте со сталиным." Хорошо хоть при Сталине настроили жилья,эффективные строить не хотят и не умеют.
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Я

сегодня, 10:40
А за капремонт денежки платим и платим... А сам капремонт видимо не дождемся! Вопрос: кому денежки капаем?!
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Старость не радость

сегодня, 10:39
Зато коммуналка в Грязях зашкаливает.
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Юний грязи

сегодня, 10:38
Дом нужно сносить ,а не ремонтировать он рожден в месте со сталиным.
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