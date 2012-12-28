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Происшествия
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17 минут назад
Не имеющая водительских прав 38-летняя женщина попалась пьяной за рулём
Причём уже второй раз за полгода.
Жительница села Топтыково Чаплыгинского района была в гостях у своей сестры, изрядно выпила и решила после этого прокатиться по селу на автомобиле сестры. Но далеко не уехала — она была задержана полицейскими и отстранена от управления машиной.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ходе расследования также выяснилось, что водительских прав у женщины нет, однако управлять автомобилем она умеет и правила дорожного движения знает. Более того — за полгода до этого инцидента она уже была привлечена к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Теперь любительнице пьяной езды без прав грозит до трёх лет лишения свободы.
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