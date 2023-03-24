Общество
сегодня, 17:14
Невозможность сесть за руль заставила мужчину заплатить долг по алиментам в 105 000 рублей
Мужчина около года не выплачивал средства на содержание сына.
В Елецком районе мужчина около года не платил алименты на содержание сына и накопил долг в 105 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы предупредили мужчину о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством, но предупреждение должника не вразумило.
Тогда судебным приставом отец всё же был ограничен в специальном праве по управлению автомобилем.
Невозможность сесть за руль заставила мужчину выплатить долг.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы предупредили мужчину о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством, но предупреждение должника не вразумило.
Тогда судебным приставом отец всё же был ограничен в специальном праве по управлению автомобилем.
Невозможность сесть за руль заставила мужчину выплатить долг.
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