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сегодня, 17:14

Невозможность сесть за руль заставила мужчину заплатить долг по алиментам в 105 000 рублей

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#дети #алименты
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Невозможность сесть за руль заставила мужчину заплатить долг по алиментам в 105 000 рублей

Мужчина около года не выплачивал средства на содержание сына. 

В Елецком районе мужчина около года не платил алименты на содержание сына и накопил долг в 105 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы предупредили мужчину о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством, но предупреждение должника не вразумило.

Тогда судебным приставом отец всё же был ограничен в специальном праве по управлению автомобилем.

Невозможность сесть за руль заставила мужчину выплатить долг.
1 239
#дети #алименты
1

Комментарии (1)

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38 минут назад
главное в жизни таких мужиков -автомобиль ,на котором можно покататься , а дети пустое место ! К сожалению таких мужиков стало слишком много !
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