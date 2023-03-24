Невозможность сесть за руль заставила мужчину заплатить долг по алиментам в 105 000 рублей

Мужчина около года не выплачивал средства на содержание сына.

В Елецком районе мужчина около года не платил алименты на содержание сына и накопил долг в 105 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы предупредили мужчину о возможном ограничении в пользовании специальным правом по управлению транспортным средством, но предупреждение должника не вразумило.



Тогда судебным приставом отец всё же был ограничен в специальном праве по управлению автомобилем.



Невозможность сесть за руль заставила мужчину выплатить долг.