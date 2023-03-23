36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала

Мужчина госпитализирован в Липецкую областную больницу.

22 марта около 21:00 в гостинице липецкого автовокзала произошла поножовщина. С проникающим ранением грудной клетки в Липецкую областную больницу госпитализирован 36-летний житель Тамбовской области.По данным GOROD48, поссорились двое мужчин из Тамбовской области и один — из Рязанской. Все трое работают в Лебедяни, а остановились в гостинице автовокзала. Вечером они выпивали.

По версии следствия, во время конфликта житель Рязанской области ударил ножом 36-летнего тамбовчанина.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ППС, все участники конфликта задержаны. Проверку проводит отдел полиции №6, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.