38 минут назад
36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала
Мужчина госпитализирован в Липецкую областную больницу.
По данным GOROD48, поссорились двое мужчин из Тамбовской области и один — из Рязанской. Все трое работают в Лебедяни, а остановились в гостинице автовокзала. Вечером они выпивали.
По версии следствия, во время конфликта житель Рязанской области ударил ножом 36-летнего тамбовчанина.
— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ППС, все участники конфликта задержаны. Проверку проводит отдел полиции №6, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Викторм
Что сказать