Происшествия

38 минут назад

36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала

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#поножовщина #конфликт
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36-летнего тамбовчанина пырнули ножом в грудь в гостинице липецкого автовокзала

Мужчина госпитализирован в Липецкую областную больницу.

22 марта около 21:00 в гостинице липецкого автовокзала произошла поножовщина. С проникающим ранением грудной клетки в Липецкую областную больницу госпитализирован 36-летний житель Тамбовской области.

По данным GOROD48, поссорились двое мужчин из Тамбовской области и один — из Рязанской. Все трое работают в Лебедяни, а остановились в гостинице автовокзала. Вечером они выпивали.

По версии следствия, во время конфликта житель Рязанской области ударил ножом 36-летнего тамбовчанина. 

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ППС, все участники конфликта задержаны. Проверку проводит отдел полиции №6, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



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#поножовщина #конфликт
3

Комментарии (2)

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Викторм

3 минуты назад
Вечно в этой гостинице какая-то дичь творится..
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Что сказать

10 минут назад
кипит их разум возмущённый
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