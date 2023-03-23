Сегодня в Липецке: новое большое отключение воды, победить туберкулез и самый поющий спектакль

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий четверг.

Весну не остановить

Сегодня впервые в году столбик термометра стабильно уйдёт за десять градусов, днем ожидают от 11 до 13 градусов тепла. По-прежнему будет сухо, осадки не ожидаются.







И вновь «большое отключение воды»

Холодную воду сегодня отключат в трёх районах Липецка.

С 10:00 до 20:00 с временными неудобствами столкнутся жители Сырского Рудника в домах № 16 на улице Детской; №№ 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17 в Рудном переулке; а также частном секторе улиц Автодорожной, Алфавитной, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Малого, Ландшафтного, Любимого, Технологического, Чистого.

В те же часы исчезнет комфорт в районе и прилегающей к нему территории: №№ 81, 83, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78 на улице Депутатской; №№ 1, 2, 3, 3а, 4, ст. 5, 6, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 39, 41, 43, 44, 45, 47 на Индустриальной; №№ 1, 34, 36 на Киевской; № 22 на Комсомольской; 19, 23, 37, 46 ГНС на Котовской; № 1 на Кочубея; №№ 8, 8б, 8б/1, 9, ст. 9, 10, 10а, 10 ст.1, 10 ст.2, 11, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18 ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21 на Механизаторов; №№ 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51а, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2 на проспекте Победы.

В частном секторе не будет воды на улицах 1-й Крымской, Верещагина, Верхней, Володарского, Депутатской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Чкалова, Шмидта, Школьной.







А ещё сегодня будут ремонтировать канализационный коллектор на тракторной, из-за чего с 10:00 до 16:00 пересохнут краны на улицах:

2-й Воронежской, 3 Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, Бачурина, Бехтерева, Ватутина, В. Огнева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Герцена, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Жуковского, Зеленой, Ибаррури, Ильича, Коммунистической, Кондарева, Красина, Краснодонской, Краснозаводской, Краснознаменной, Ленинградской, Лобачевского, Матросова, Молодежной, Новосёлов, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Полетаева, Профсоюзной, Севастопольской, Сергея Тюленина, С. Лазо, Софьи Ковалевской, Седова, Спартака, Спортивной, Степной, Студенческой, Социалистической, Тургенева, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чехова, Шаталовой, Шевцовой, Юбилейной, а также переулков 1-го Театрального, 2-го Театрального, Боринского, Данковского, Ильчича, Моторного, 2-го Моторного, Линейного, Лесного, Львовского, Паркового, Садового, Соснового, Стандартного, Хвойного, Черниговского.



Отключения света

С 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ без электричества останутся дома а № 5 на улице Ангарской; № 3 на Брусничной; № 5 на Шоссейной; №№ 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б на Юношеской; №3 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк»; №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2»; №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит».

В это же время не будет света в районах Цемзавода, Центролита в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник», на улицах Бородинской, Карбышева, Лавочкина, Пожарского.







С 09:00 до 12:00 без света останутся дома №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6 на проспекте 60 лет СССР; №№ 114, 114/1 на проспекте Победы; №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5 на Сиреневом проезде; №№ 5, 5а, 5б на улице Интернациональной; №№ 7, 8, 10 на улице Плеханова; №№ 5, 7 на площади Плеханова.

Пробки

Заторы в Липецке начинают собираться с раннего утра: в 7 часов отдельные участки дороги уже помечены в приложении жёлтым, к 8 часам – красным, означающим, что проезд затруднён. Поэтому перед выездом советуем заглянуть в «Яндекс-пробки» и постараться выбрать оптимальный маршрут. Лучше потерять пару минут на изучение обстановки, чем потом опоздать на работу.

День борьбы с туберкулёзом (12+)

Завтра во всём мире будут отмечать День борьбы с туберкулёзом. В Липецке мероприятия в честь него начнутся уже сегодня.

В политехническом техникуме (ул. 9 мая 20а) в 11:00 со студентами поговорят о профилактике туберкулеза, и его опасности и последствиях. Знать такие вещи необходимо.

Конкурс композиторов (6+)

В детской школе искусств №4 им. М.А.Балакирева (ул. 40 лет Октября, 5) сегодня в 10:00 состоится III городской открытый конкурс юных композиторов« Юный музыкант».







Мероприятие весьма любопытное: дети играют музыку, сочиненную детьми и подростками. На таких мероприятиях убеждаешься, сколько у нас еще талантов.

Состязания в рукоделии (6+)

В этой же школе искусств часом ранее с 9:00 начнётся и I открытый городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Волшебный лоскуток». Здесь своё творчество покажут уже мастера рукоделия и народных промыслов. Победителей ждут призы.







Самый «поющий» спектакль Липецка (12+)

Вечером сегодня у липчан есть возможность сходить в липецкий драматический театр на площади Константиновой, 3.

Здесь в 18:30 покажут нестареющею классику – спектакль «Здравствуйте, я ваша тётя». Сюжет всем знаком после выхода на экраны блистательной советской комедии с Александром Калягиным в главной роли.

Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Все складывается как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что тетушка задерживается, а девушки прибудут с минуту на минуту. В этот момент к друзьям заходит лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), их сокурсник, которого они просят ненадолго сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И тут начинается ... коктейль из музыки, песен, танцев, переодеваний, любовных признаний и позитивных эмоций!

Фишка липецкого спектакля в том, что все песни артисты исполняют вживую.

Технопарк ищет резидентов

Липецкие предприниматели могут стать резидентами Технопарка.

Это позволит им осуществлять свою деятельность на площадке «липецкого Сколково». К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, которые ведут или только планируют осуществлять научно-техническую и инновационную деятельность, направленную на создание и реализацию продукции.







Заявки на участие принимаются до 27 марта в письменном виде по адресу: ул. Интернациональная, 29, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30. С условиями допуска и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте www.technopark48.ru или по телефону (4 742)28-69-18.

Кинопремьеры

Четверг – отличный день для похода в кино, ведь репертуар в кинотеатрах обновляется именно по четвергам.

«Джон Уик-4». США, 2023. Боевик, криминал Режиссёр Чад Стахелски (18+)

Четвертая часть приключений наемного убийцы в исполнении Киану Ривза. Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Донни Йен.

«Котя Эрмитажа». Россия, 2023. Мультфильм. Режиссёр Василий Ровенский (6+)

Отважный кот Винсент попадает в Санкт-Петербург и спасает знаменитую картину от похищения.

Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга мышонка Мориса, у которого есть маленькая слабость – он обожает грызть шедевры живописи. А Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Роли озвучивали: Полина Гагарина, Роман Курцын. Павел Прилучный.

«Кукольник». Россия, 2023. Ужасы, мистика. Режиссёр Сергей Кузнецов.

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток? Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. Как же его победить и спасти девочку?

В ролях: Мария Миронова, Виталия Корниенко, Александр Новиков.

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