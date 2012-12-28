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НЛМК Live
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49 минут назад
На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала
На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди водителей карьерных самосвалов.
Такие упражнения позволяют определить уровень владения основными профессиональными качествами водителя – чувством габаритов самосвала и навыков маневрирования.
— Я сегодня выступал самым первым. Несмотря на большой опыт, это всегда волнительно — на тебя смотрят все коллеги, потом по тебе будут ровняться. Чуть-чуть не справился с волнением, но ничего. А вообще наш конкурс – это всегда про престиж, уважение коллег и что-то новое для себя, — поделился Алексей Акименко, водитель автотранспортного управления НЛМК.
Победителя конкурса определяли по сумме баллов за теоретический и практический этапы. Лучшим водителем карьерного самосвала стал Григорий Малютин.
2-е и 3-е места распределились между Алексеем Федуловым и Алексеем Акименко. Лучший молодой водитель карьерного самосвала — Евгений Мусин.
К званию «Лучший водитель карьерного самосвала» победители получают денежную премию. У победителя это 60 000 рублей.
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