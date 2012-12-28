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49 минут назад

На НЛМК определили лучшего водителя карьерного самосвала

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди водителей карьерных самосвалов. 

Самым зрелищным этапом соревнований стал финал, в него вышли 10 водителей, которые успешно прошли теоретические испытания. На практике водители демонстрировали мастерство в семи упражнениях. Среди них змейка, скоростные проезды в узком пространстве и перевозка полного ведра с водой.  
Такие упражнения позволяют определить уровень владения основными профессиональными качествами водителя – чувством габаритов самосвала и навыков маневрирования. 

— Я сегодня выступал самым первым. Несмотря на большой опыт, это всегда волнительно — на тебя смотрят все коллеги, потом по тебе будут ровняться. Чуть-чуть не справился с волнением, но ничего. А вообще наш конкурс – это всегда про престиж, уважение коллег и что-то новое для себя, — поделился Алексей Акименко, водитель автотранспортного управления НЛМК.

Победителя конкурса определяли по сумме баллов за теоретический и практический этапы. Лучшим водителем карьерного самосвала стал Григорий Малютин.
2-е и 3-е места распределились между Алексеем Федуловым и Алексеем Акименко. Лучший молодой водитель карьерного самосвала — Евгений Мусин.
К званию «Лучший водитель карьерного самосвала» победители получают денежную премию. У победителя это 60 000 рублей.

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