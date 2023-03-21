Общество

сегодня, 14:55

Юрий Таран: «Работаю тараном!»

5 580
#Юрий Таран #дети
1
Юрий Таран: «Работаю тараном!»

Уполномоченный по правам ребенка рассказал в областном Совете о росте количества конфликтов в семьях и школах. И большом числе обращений тех, кому не помогли органы власти.

Сегодня уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран отчитался перед депутатами областного Совета о своей работе. За год в аппарат уполномоченного поступило 490 письменных обращений. Среди этих обращений есть подписанные подростками, неравнодушными гражданами и депутатами. Омбудсмен отметил, что в семьях и школах  выросло количество конфликтов.

— Почти каждую неделю я выезжаю в ту или иную школу, — сказал Юрий Таран.

Он привел нелицеприятную для властей статистику — половина обращений к уполномоченному по правам ребенка вторичные. То есть к Юрию Тарану идут те, кому отказали в других органах власти.

— Работаю тараном! Иногда наши чиновники не всегда объективно рассматривают обращения, — заметил Юрий Таран и привел пример студентки из Харькова, которой он помог с переводом в одно из липецких учебных заведений.

Позже отвечая на вопрос депутата Татьяны Копыловой, что делать для снижения насилия в школах, Юрий Таран предложил разбирать эти вопросы с педагогами на курсах повышения квалификации.

Депутат Александр Ушаков спросил о комплексной безопасности детей в учебных заведениях. Юрий Таран заметил, что анализ событий, связанных со стрельбой в школах, показывает — не исполняются предписанные правила безопасности. Поэтому тренировки в школах и других учебных заведениях должны быть максимально приближены к действительности. Сказали: «упали на пол», значит действительно упали на пол, сказали: «забаррикадировались», значит забаррикадировались. Подобная профилактическая работа не требует вложения серьезных средств, но эффективна.


5 580
#Юрий Таран #дети
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

24 минуты назад
Работаю на сайте круглосуточно
ответить

Патриот

26 минут назад
"подростками, неравнодушными гражданами и депутатами" Занавес!))))
ответить

Арифметика

29 минут назад
За целый год меньше двух обращений в день, а сколько вопросов решено положительно? Устали наверное.
ответить

Да , конечно

42 минуты назад
Обращения переадресуются в мэрию , а там одни отписки . На том всё и заканчивается .
ответить

"Место встречи изменить нельзя"

50 минут назад
Человек от Фокса пришёл, весточку притаранил.
ответить

Еще в рубрике

Управляющую компанию «Порядок» снова оштрафовали на 250 000 рублей за беспорядок
#ЖКХ
Управляющую компанию «Порядок» снова оштрафовали на 250 000 рублей за беспорядок

сегодня, 14:49

Общество
Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной
#Липецкий горсовет #наказы избирателей
13
Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной

сегодня, 14:09

Общество
Дружинников назвали костяком самообороны и предложили обеспечить бесплатными проездом и страховками
#дружинники #правопорядок
8
Дружинников назвали костяком самообороны и предложили обеспечить бесплатными проездом и страховками

сегодня, 13:59

Общество
Угроза паводка в Липецке сошла на нет
#паводок
Угроза паводка в Липецке сошла на нет

сегодня, 13:37

Общество
В доме на проезде Кувшинова провалился пол
#ЖКХ
15
В доме на проезде Кувшинова провалился пол

сегодня, 10:13

Общество
На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала
#Липецкий хладокомбинат #Александр Афанасьев
59
На липецком хладокомбинате возможны массовые сокращения персонала

сегодня, 09:14

Общество