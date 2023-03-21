Юрий Таран: «Работаю тараном!»

Уполномоченный по правам ребенка рассказал в областном Совете о росте количества конфликтов в семьях и школах. И большом числе обращений тех, кому не помогли органы власти.

Сегодня уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран отчитался перед депутатами областного Совета о своей работе. За год в аппарат уполномоченного поступило 490 письменных обращений. Среди этих обращений есть подписанные подростками, неравнодушными гражданами и депутатами. Омбудсмен отметил, что в семьях и школах выросло количество конфликтов.



— Почти каждую неделю я выезжаю в ту или иную школу, — сказал Юрий Таран.



Он привел нелицеприятную для властей статистику — половина обращений к уполномоченному по правам ребенка вторичные. То есть к Юрию Тарану идут те, кому отказали в других органах власти.



— Работаю тараном! Иногда наши чиновники не всегда объективно рассматривают обращения, — заметил Юрий Таран и привел пример студентки из Харькова, которой он помог с переводом в одно из липецких учебных заведений.



Позже отвечая на вопрос депутата Татьяны Копыловой, что делать для снижения насилия в школах, Юрий Таран предложил разбирать эти вопросы с педагогами на курсах повышения квалификации.



Депутат Александр Ушаков спросил о комплексной безопасности детей в учебных заведениях. Юрий Таран заметил, что анализ событий, связанных со стрельбой в школах, показывает — не исполняются предписанные правила безопасности. Поэтому тренировки в школах и других учебных заведениях должны быть максимально приближены к действительности. Сказали: «упали на пол», значит действительно упали на пол, сказали: «забаррикадировались», значит забаррикадировались. Подобная профилактическая работа не требует вложения серьезных средств, но эффективна.





